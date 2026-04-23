Brad Pitts Zombie-Hit "World War Z 2" offiziell bestätigt

Jetzt ist es offiziell: Brad Pitts (62) Zombie-Hit "World War Z" bekommt eine Fortsetzung. Auf der CinemaCon in Las Vegas hat Paramount in dieser Woche "World War Z 2" angekündigt und damit dem Kult-Franchise nach jahrelanger Funkstille neues Leben eingehaucht. Hinter den Kulissen treibt die neue Studio-Spitze um David Ellison die Rückkehr großer Marken voran, wie Branchenberichte nahelegen. Auch Filmstarts meldete die Bestätigung der Fortsetzung vor Ort. Ob Brad für den neuen Teil erneut in den Kampf gegen die Untoten zieht, ließ das Studio allerdings noch offen. Einen Starttermin nannte Paramount ebenfalls noch nicht.

Mit der offiziellen Ansage endet ein jahrelanges Auf und Ab: Ursprünglich als Trilogie gedacht, scheiterte die Fortsetzung mehrfach, sogar nachdem David Fincher (64) über Jahre an einem Konzept gearbeitet hatte, bevor 2019 aus Kostengründen Schluss war. Jetzt richtet sich der Blick auf zwei offene Fragen: Wer führt Regie – und kehrt Brad zurück? Für Gesprächsstoff sorgt, dass Paramount kürzlich Dan Trachtenberg für drei Jahre verpflichtete. Der Filmemacher belebte mit "Prey" das "Predator"-Universum und gilt als Spannungsspezialist. Hollywood-Insider Jeff Sneider nannte "World War Z" in einer Analyse als besonders reizvolle Aufgabe für Dan – offiziell bestätigt ist das nicht. Sicher ist nur: Die Fortsetzung hat bei Paramount Priorität, ein konkretes Datum steht aber noch aus. Der erste Film, inszeniert von Marc Forster (42) und basierend auf dem Roman von Max Brooks, spielte 2013 weltweit rund 462 Millionen Euro ein – ein Rekord im Zombie-Genre, der das Comeback zusätzlich befeuert.

Brad ist Vater von sechs Kindern und hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. In "World War Z" verkörperte er den Familienvater Gerry Lane, dessen Reise durch eine globale Katastrophe auch wegen der familiären Komponente viele Zuschauer fesselte. Der Schauspieler arbeitet seit Jahren vertrauensvoll mit Weggefährten in Hollywood zusammen, darunter David Fincher, mit dem er bereits mehrfach drehte. Zudem interessiert sich der Star für Architektur und Design und engagiert sich seit Langem bei sozialen Projekten rund um Wohnraum. Bereits im vergangenen Jahr hatte David die Marke "World War Z" als Kandidat für eine Rückkehr genannt – nun folgt der nächste, entscheidende Schritt mit der offiziellen Bestätigung auf der CinemaCon.

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Imago Brad Pitt als Gerry Lane in einer Szene aus "World War Z" (2013)

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Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

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Imago Brad Pitt als Gerry Lane in "World War Z" (2013)

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