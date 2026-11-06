"Sturm der Liebe"-Pippa Fee hält ihre Partnerin privat

Pippa Fee Rupperti begeistert als Emilia Jakobi in der 23. Staffel von Sturm der Liebe. Doch während ihre Serienfigur in einer verzwickten Romanze steckt, verrät Pippa über ihr eigenes Liebesleben kaum etwas. Bekannt ist lediglich, dass die Schauspielerin mit einer Frau liiert ist. Weder den Namen noch weitere persönliche Details ihrer Partnerin hat sie bislang öffentlich gemacht. Gemeinsame Auftritte des Paares gibt es ebenfalls nicht. Wie eng die beiden verbunden sind, machte Pippa nun aber im Interview mit Bunte deutlich. Nachdem sie die Rolle in der ARD-Telenovela ergattert hatte, war ihre Liebste die Erste, die davon erfuhr. "Als der Anruf von der Castingagentur kam, erzählte ich es sofort meiner Partnerin", erinnerte sich die Schauspielerin im Gespräch mit dem Magazin.

Im Interview sprach die Darstellerin auch darüber, worauf es ihr in einer Partnerschaft ankommt. Für sie zählt vor allem, in schwierigen Zeiten zusammenzuhalten und an Herausforderungen gemeinsam zu wachsen. Bei den ersten Unstimmigkeiten gleich das Handtuch zu werfen, kommt für Pippa nicht infrage. Eine klare Grenze gibt es allerdings: wenn das gegenseitige Vertrauen fehlt. "Ich finde ja immer, dass in der Beziehung ganz viel möglich ist, weil ich immer das Gefühl habe, wenn man sich wirklich gerne hat, dann kann man auch viel verzeihen. Aber ein absolutes No-Go ist für mich, wenn man angelogen wird, wenn man sich nicht mehr vertrauen kann", stellte sie gegenüber Bunte klar.

Neben ihrer Partnerin spielt ihre Familie eine zentrale Rolle in Pippas Leben. Besonders eng ist die gebürtige Wienerin mit ihren Schwestern verbunden. Gegenüber dem Mainfranken Theater beschrieb sie Heimat als "immer dort, wo sich meine Schwestern gerade befinden". Auch ihre kleinen Nichten liegen ihr sehr am Herzen: Für deren Zukunft möchte sie "positive und mutige" Spuren hinterlassen. Beruflich steht Pippa derzeit als Emilia in der 23. Staffel von "Sturm der Liebe" vor der Kamera. Gemeinsam mit Jaime Ferkic (37) alias Massimo bildet sie das Traumpaar der aktuellen Staffel.

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Imago Pippa Fee Rupperti spielt Emilia Jakobi in der 23. Staffel von "Sturm der Liebe"

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Imago Pippa Fee Rupperti und Jaime Ferkic beim Fototermin zur 23. Staffel von "Sturm der Liebe" am Set des Fürstenhofs in Geiselgasteig

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