Sarah Drew will wieder mit Jesse Williams vor die Kamera

Ein Wiedersehen vor laufender Kamera? Sarah Drew (46) wäre sofort dabei. Im Gespräch mit Us Weekly erklärte die Schauspielerin, dass sie gern noch einmal mit Jesse Williams (45) drehen würde. In Grey's Anatomy verkörperte sie die Chirurgin April Kepner, er den Arzt Jackson Avery. Als Liebespaar wurden die beiden Figuren unter dem Namen "Japril" bekannt. Feste Pläne existieren bislang nicht, ein Austausch über ein neues Projekt hat zwischen den Kollegen noch nicht stattgefunden. Sarahs Haltung ist trotzdem unmissverständlich: "Aber es würde so viel Spaß machen. Ich würde liebend gerne wieder mit diesem Kerl arbeiten. Ich liebe ihn. Wir hatten die beste Zeit bei dieser Serie. Wir waren so gute Partner. Deshalb würde ich die Chance sofort ergreifen."

Dabei bleibt es nicht bei einem Wunsch nach einem gemeinsamen Projekt: Sarah hält sich auch den Weg zurück zu ihrer alten Rolle offen. Melden sich die Verantwortlichen von "Grey's Anatomy" erneut bei ihr, würde sie als April Kepner wieder am Set auftauchen. "Ich habe die Tür für diese Möglichkeit nie geschlossen. Sie haben mich zweimal zurückgeholt, und ich bin mit vollem Herzen zurückgekehrt, bereit zu arbeiten und aufgeregt, wieder zu Hause zu sein", sagte sie dem Magazin. Neun Jahre lang, von 2009 bis 2018, war Sarah festes Ensemblemitglied. Nach dem Abschied dauerte es eine Weile, bis Fans sie wieder im OP-Kittel sahen: 2021 und 2022 schaute sie jeweils für eine Gastrolle vorbei.

Zwischen Sarah und Jesse besteht eine Verbindung, die über den Drehort hinausreicht: Die beiden sind bis heute befreundet, und Sarah blickt gern auf die gemeinsamen Jahre mit Jesse zurück. Die Geschichte ihrer Figuren in "Grey's Anatomy" war ein ständiges Auf und Ab. Jackson gestand April ausgerechnet bei deren Trauung mit einem anderen Mann seine Gefühle, worauf beide gemeinsam die Feier verließen. Es folgten Ehe, Schicksalsschläge und die Trennung, doch aus dem Paar wurden Eltern einer Tochter. Zu Jacksons Serienabschied fanden die beiden schließlich wieder zusammen.

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Getty Images Sarah Drew und Jesse Williams bei den 41. Annual People'

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Jesse Williams und Sarah Drew bei "Grey's Anatomy"

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