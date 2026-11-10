Nach sattem Gewinn zieht Donna Kelce ins Haus am See

Donna Kelce (74) hat ein neues Zuhause gefunden und ihre bisherige Bleibe mit einem ordentlichen Plus verkauft. Aus offiziellen Unterlagen, die TMZ vorliegen, geht hervor: Die Mutter der Footballstars Jason (39) und Travis Kelce (37) hat ihre Wohnung in Orlando im US-Bundesstaat Florida für 485.000 Dollar, umgerechnet 432.000 Euro, verkauft. Erworben hatte sie die Immobilie im Mai 2019 für 316.000 Euro. Zwischen dem damaligen Kaufpreis und dem jetzigen Verkaufspreis liegen damit rund 115.000 Euro. Die Wohnung, die Donna nun abgibt, hat zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer und eine Wohnfläche von 1.434 Quadratfuß. Das entspricht umgerechnet etwa 133 Quadratmetern.

Vor dem Verkauf investierte Donna noch einmal in ihre bisherige Wohnung. Wie TMZ bereits zuvor berichtete, ließ sie die Immobilie in diesem Jahr renovieren. Dabei wurden unter anderem neun Fenster und sechs Türen erneuert. Aus den Verkaufsunterlagen geht zudem hervor, wo Donna inzwischen wohnt. Ihr neues Zuhause liegt ebenfalls in Orlando, direkt am Wasser. Die Immobilie verfügt über drei Schlafzimmer und zwei Badezimmer. Auch bei der Wohnfläche kann Donna sich künftig über deutlich mehr Platz freuen: Mit 2.549 Quadratfuß, umgerechnet rund 237 Quadratmetern, ist das neue Haus etwa 104 Quadratmeter größer als ihre bisherige Wohnung.

Donna ist vor allem als Mutter der beiden Footballprofis Jason und Travis bekannt. Jason spielte jahrelang als Center für die Philadelphia Eagles, Travis machte sich als Tight End der Kansas City Chiefs einen Namen. Die mittlerweile 74 Jahre alte Donna stand ihren Söhnen im Laufe ihrer Karrieren immer wieder öffentlich zur Seite und war bei vielen Spielen im Stadion dabei. Dadurch wurde sie selbst einem größeren Publikum bekannt. Besonders viel Aufmerksamkeit bekam sie allerdings vor einem halben Jahr. Nachdem TMZ über neue Fenster und Türen berichtet hatte, wurde die Renovierung zum Gesprächsthema in den sozialen Medien. Im Gespräch mit Architectural Digest zeigte sich Donna damals erstaunt über die große Aufmerksamkeit. "Ich war ziemlich überrumpelt", gab sie zu.

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Getty Images Travis Kelce mit seiner Mutter Donna im Juli 2023

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Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce bei "New Heights Live" im Orpheum Theatre in Los Angeles, Juni 2026

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