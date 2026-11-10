Julia Garner weckt neue Zweifel am Madonna-Biopic

Julia Garner (32) weiß noch immer nicht, welche Form das geplante Biopic über Madonna (68) annehmen wird. Seit Jahren ist die Schauspielerin für die Rolle der Popikone vorgesehen. In der US-Sendung "CBS Sunday Morning" wurde sie nun gefragt, ob Madonnas Lebensgeschichte als Kinofilm oder als Serie erzählt werden soll. "Ich weiß es nicht. Irgendwie ändert es sich jede Stunde", antwortete Julia. Die Entscheidung liege nicht bei ihr, stellte sie klar. Spielen würde sie die Sängerin nach wie vor gern: "Ich würde natürlich sehr gerne sehen, dass der Film gemacht wird", betonte sie. Ob und wann das Projekt umgesetzt wird, ließ sie offen.

Das Biopic über Madonnas Leben und Karriere wurde 2020 angekündigt. Zwei Jahre später wählte die Sängerin Julia persönlich für die Hauptrolle aus. Madonna wollte selbst Regie führen und arbeitete mit Diablo Cody (48) und Erin Cressida Wilson am Drehbuch. Im Januar 2023 wurde Berichten zufolge bekannt, dass Universal Pictures den Film verworfen hatte. Während Madonnas "Celebration Tour" lag das Vorhaben ohnehin auf Eis. Im Juli 2024 deutete sie an, wieder am Skript zu arbeiten. 2025 berichtete Deadline schließlich, Madonna entwickle gemeinsam mit Shawn Levy (58) eine Netflix-Serie über ihr Leben. Noch im September 2025 sagte Julia gegenüber W Magazine, das Projekt sei "in Arbeit". Ihre jüngsten Aussagen lassen allerdings offen, in welchem Format die Geschichte erzählt werden soll.

Für Julia hat sich die Zusammenarbeit mit Madonna unabhängig davon bereits gelohnt. "Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich, egal, was passiert, eine großartige Freundin gefunden habe. Ich liebe Madonna. Ich finde, sie ist unglaublich", sagte sie bei "CBS Sunday Morning". Zur Vorbereitung auf die Rolle trainierte Julia Gesang, Tanz und Schauspiel. Eine Tanzausbildung hatte sie nach eigenen Angaben nicht. Besonders beeindruckte sie Madonnas Arbeitsmoral: "Sie arbeitet. Sie hat mir richtig beigebracht, wie man arbeitet. Das meine ich mit Arbeit." Auch bei anderen Projekten kamen die beiden zusammen: Julia war in Madonnas "Confessions II – The Film" zu sehen und stand im September 2026 bei der Eröffnung der MTV VMAs mit ihr auf der Bühne. Zudem sollen sie in der zweiten Staffel der Apple-TV-Serie "The Studio" gemeinsam vor der Kamera stehen.

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IMAGO / Future Image Julia Garner bei der "Weapons"-Premiere, Juli 2025

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Imago Madonna im Juni 2026

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