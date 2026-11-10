Diane Kruger und Iris Berben: So starteten ihre Karrieren

Diane Kruger (50) und Iris Berben (76) haben am vergangenen Sonntag bei einem Filmfestival in Palma de Mallorca auf prägende Momente ihres Lebens zurückgeblickt. Wie das Mallorca Magazin berichtet, war der Anlass feierlich: Diane wurde mit dem Evolution-Icon-Preis ausgezeichnet, Iris erhielt den Icon Award für ihr Lebenswerk. Beim sogenannten Icon Talk im Cine Rivoli sprach Diane mit Festivaldirektorin Sandra Lipski offen über den schmerzhaften Beginn ihrer internationalen Kinokarriere. In dem Monumentalfilm "Troja" spielte sie an der Seite von Brad Pitt (62) die Helena. 2004 setzte sich die damals noch unerfahrene Schauspielerin gegen rund 3.000 Bewerberinnen durch. Auf die Größe der Produktion und die vernichtenden Kritiken danach sei sie aber nicht vorbereitet gewesen. Nach den harten Kritiken zu "Troja" habe sie geglaubt, ihr Traum sei schon zerplatzt. Erst Jahre später gelangte sie zu internationalem Ansehen, und zwar dank Quentin Tarantino (63). Ihn überzeugte sie beim Casting für "Inglourious Basterds" mit einem 15 Seiten langen Dialog, den sie komplett auswendig gelernt hatte.

Quentin hielt Diane zunächst gar nicht für eine Deutsche, denn sie hatte Deutschland als Teenager verlassen und in Frankreich Schauspiel gelernt. Bis dahin hatte sie meist akzentfrei auf Englisch oder Französisch gedreht. Auch als er von ihrer Herkunft erfuhr, blieb er skeptisch. Diane zahlte den Flug zum Vorsprechen selbst und lernte den zugeschickten Text komplett auswendig. Beim "nervenzerfetzenden" Casting spielte der Regisseur persönlich die Gegenrolle. Als er ihr den ausgedruckten Text geben wollte, lehnte sie ab, weil sie ihn schon beherrschte. Danach lud Quentin sie zum Schnitzelessen ein. 2009 kam der Film mit ihr als Bridget von Hammersmark in die Kinos. "Mein Lebenszweck ist es, Geschichten zu erzählen. Ich bin glücklich, wenn ich in die Schuhe einer anderen Frau schlüpfen kann", sagte sie bei der Preisverleihung. Iris Berben erzählte bei einem Medientermin im Hotel Portixol derweil Anekdoten aus mehreren Jahrzehnten als Schauspielerin. Mit Mallorca verbindet sie persönliche Erinnerungen. Vor 45 Jahren drehte sie hier nämlich für eine Fernsehproduktion. "Ich war drei Wochen auf der Insel, hatte aber nur eine kleine Rolle (...), sodass ich nur sechs oder sieben Tage arbeiten musste, also eigentlich Urlaub für mich", erzählte sie dem Mallorca Magazin.

Beim Dreh des Spaghettiwesterns "Lasst uns töten, Companeros" in der Wüste von Almería hatte die damals blutjunge Schauspielerin ihren Text perfekt gelernt. Regisseur Sergio Corbucci erklärte ihr jedoch: "Sag einfach irgendwas, vollkommen egal. Von mir aus zählst du einfach. Den Originalton verwenden wir ohnehin nicht." Ans Aufhören denkt Iris im Übrigen nicht. Zuletzt stand sie für "Sentimental Fail Club" mit einem jungen Team vor der Kamera. Bedenken hat sie wegen der jüngsten technologischen Entwicklungen: Ihrer Wahrnehmung nach haben Nachwuchstalente Angst vor künstlicher Intelligenz und dem Druck durch Social Media: "Als ich anfing, waren wir freier, wir durften peinlichen Blödsinn anstellen und wurden dafür nicht verurteilt. Heute stehst du ständig unter Kontrolle." Ihr Erfolgsrezept lautet: "Sei verrückt, sei furchtlos und such dir gute Komplizen!"

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Diane Kruger und Iris Berben

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Getty Images Quentin Tarantino und Diane Kruger bei den 82. Academy Awards im Kodak Theatre, Hollywood, März 2010

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