"Frozen"-Fortsetzung: Kristen Bell dementiert Millionen-Gage

Kristen Bell (45) hat sich jetzt zu Berichten geäußert, wonach sie als Synchronsprecherin für die Figur Anna in den kommenden Frozen-Fortsetzungen angeblich über 50 Millionen Euro kassieren soll. Bei den Actor Awards am 1. März in Los Angeles stellte die Schauspielerin gegenüber Entertainment Tonight klar, dass an den Gerüchten nichts dran ist. "Ich denke, da wurde viel Falsches über den 'Frozen'-Deal berichtet", erklärte die 45-Jährige auf dem roten Teppich. Gleichzeitig betonte Kristen aber auch, dass sie für den Job sehr dankbar sei und die erfolgreiche Franchise durchaus gut bezahle.

Als sie von der übertriebenen Gehaltssumme erfuhr, konnte Kristen nur lachen. "Klang es nicht absurd, als du es gelesen hast?", fragte sie den Reporter. "Als ich es las, dachte ich: 'Wow, wow, was!'" Trotz des falschen Berichts zeigte sich die Schauspielerin zufrieden mit ihrer Rolle in der Disney-Reihe. "Bin ich glücklich, diesen Job zu haben – und wird er sehr gut bezahlt, weil es eine erfolgreiche Franchise ist? Ja", sagte sie. "Ich bin so dankbar dafür und ich werde es für den Rest meines Lebens weitermachen, wenn sie mich lassen."

Kristen war bei den Actor Awards nicht nur als Gast anwesend, sondern moderierte die gesamte Veranstaltung im Shrine Auditorium. Die vielen Projekte, die sie gleichzeitig jongliert, bewältigt sie nach eigenen Angaben dank ihres "exzellenten Unterstützungssystems". "Meine Familie ist unglaublich unterstützend. Mein Mann und meine Kinder unterstützen meine Hoffnungen und Träume sehr, und ich unterstütze auch ihre", verriet sie. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Dax Shepard (51) zieht Kristen die beiden Kinder Lincoln (12) und Delta (11) groß. Zudem verlasse sie sich auch auf ihr "großartiges Autorenteam" und ihr "großartiges Produzententeam". "Es ist unmöglich, das alles alleine zu schaffen", erklärte die Schauspielerin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kristen Bell bei den 32. Actor Awards in Los Angeles, März 2026

Anzeige Anzeige

ActionPress/Landmark Media Press and Picture Rentier Sven, Olaf, Kristoff, Elsa und Anna in "Die Eiskönigin 2"

Anzeige Anzeige

Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell bei der Time100 Gala im April 2025