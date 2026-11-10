Fleischsoße spaltet Büßer-Camp: Sahel und Raffaela am Limit

Bei Das große Promi-Büßen fliegen wegen einer Pastasoße die Fetzen! Ein Bolognese-Deal bringt Sahel und Raffaela Raab an ihre Grenzen, wie in der siebten Folge zu sehen ist. Die Teilnehmer werden einzeln vor eine schwierige Wahl gestellt: Sie können Zutaten für die begehrte Soße bekommen, müssen dafür aber die persönlichen Gegenstände zweier Kandidaten opfern. Nachdem Cosimo Citiolo (44) die Verlockung ablehnt, geht Momfluencerin Anna Miltina, die ihre Runde der Schande bereits hinter sich hat, auf das Angebot ein und verzichtet dafür auf ihren eigenen Koffer. Doch damit ist es noch nicht getan: Als zweite Person wählt sie Sahel aus, die ebenfalls ihr Gepäck abgeben muss. Die Germany Shore-Bekanntheit ist fassungslos und reagiert mit Wut auf die Entscheidung. Raffaela trifft der Deal aus einem ganz anderen Grund: Ihr geht es um das Tier, das dafür sterben musste. Die Soße spaltet die Gruppe – während einige sich auf die Bolognese freuen, kommen Sahel und Raffaela an ihr Limit.

Sahel kann kaum glauben, dass es sie wieder einmal getroffen hat. "Warum ich schon wieder?", fragt sie. Ihre Enttäuschung über Anna schlägt schnell in offene Wut um. "Die soll sich f*cken, Alter", schimpft sie und kündigt aus Protest an: "Ich geh jetzt in Hungerstreik, ist mir scheißegal." Mit ihrer Mitstreiterin will sie danach nichts mehr zu tun haben. "Anna existiert für mich hier nicht mehr", stellt Sahel klar. Nach eigener Aussage trifft sie der Verlust ihres Koffers besonders hart, weil sie sich wegen ihrer großen Oberweite kaum etwas von den anderen Frauen im Camp leihen kann. "Ich bin eine verf*ckte Frau mit Körbchengröße F, Alter!", macht die Realitydarstellerin ihrem Ärger unter Tränen Luft. Ohne ihr Gepäck steht sie im Camp also fast ohne passende Kleidung da. Annas Entscheidung sorgt damit auch für einen klaren Bruch zwischen den beiden Frauen.

Für Raffaela ist der Bolognese-Deal aus ganz anderen Gründen schwer zu ertragen. Der Aktivistin, die als "militante Veganerin" bekannt ist, macht es enorm zu schaffen, dass ihre Mitkandidaten die Fleischsoße überhaupt verzehren wollen. Ihre Enttäuschung ist so groß, dass sie bitterlich weint. Als Cosimo versucht, ihr entgegenzukommen, und ihr eine vegane Variante der Soße anbietet, lehnt Raffaela auch dieses Angebot entschlossen ab. Damit sind die beiden Frauen gleich doppelt von der Aktion betroffen, wenn auch auf unterschiedliche Weise: Sahel leidet unter dem Verlust ihres Koffers und darunter, dass Anna ausgerechnet sie ausgewählt hat. Raffaela macht dagegen zu schaffen, dass überhaupt Fleisch auf den Tisch kommt. Eine einzige Entscheidung über eine Pastasoße hat so für reichlich Zündstoff in der Gruppe gesorgt.

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Joyn Collage: Sahel und Raffaela Raab bei "Das große Promi-Büßen" 2026

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Joyn Anna Miltina bei "Das große Promi-Büßen" 2026

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