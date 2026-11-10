Danny Ciprianis Ex Victoria Rose berichtet von Übergriff

Victoria Rose hat ein sehr persönliches und schmerzhaftes Kapitel aus ihrer Kindheit öffentlich gemacht. Die Ex-Frau des Rugbyspielers Danny Cipriani (39) erklärte auf Instagram, dass sie im Alter von zwölf Jahren von zwei Männern sexuell angegriffen worden sei. Nach ihrer Schilderung hat eine Überwachungskamera den mutmaßlichen Übergriff damals aufgezeichnet. Der Fall sei anschließend vor Gericht verhandelt worden, dennoch habe es für beide Angeklagten einen Freispruch gegeben. Mit ihrer Geschichte will Victoria erklären, warum sie die Arbeit der Justiz heute kritisch sieht. Besonders beschäftigt sie demnach, dass Verfahren trotz sehr unterschiedlicher Beweislagen zu stark voneinander abweichenden Ergebnissen führen können. Ihre eigene Erfahrung habe ihr gezeigt, wie es sich anfühle, vom Rechtssystem im Stich gelassen zu werden. Deshalb fordert sie, vorhandene Belege in jedem Verfahren sorgfältig, nachvollziehbar und fair zu prüfen. Für ihren Schritt an die Öffentlichkeit gibt es einen konkreten Anlass, der aktuell für viele Diskussionen sorgt.

In ihrem Beitrag erklärt Victoria, dass sie genau wisse, wie es sich anfühlt, wenn einen das Rechtssystem im Stich lässt. "Als ich zwölf Jahre alt war, wurde ich von zwei Männern angegriffen. Es gab echte Überwachungsaufnahmen von dem Übergriff. Der Fall kam vor Gericht, und beide Männer wurden freigesprochen", schrieb sie. Anschließend stellte Victoria klar: "Bitte verwechselt meine Meinung nicht mit mangelndem Verständnis oder Mitgefühl für Opfer. Ich war selbst eines." Ihr zentraler Einwand richtet sich gegen die Bewertung lange zurückliegender Vorwürfe. Erinnerungen und weitere Belege müssten ihrer Ansicht nach besonders gründlich überprüft werden, bevor ein Mensch seine Freiheit verliert. Hintergrund ihrer Worte ist das Verfahren gegen Russell Brand (51). Victoria hält die Strafe für den Comedian für zu lang. Eine Verteidigung des Briten soll ihre Kritik aber ausdrücklich nicht sein. Dabei unterstrich sie: "Ich sage nicht, dass er unschuldig ist. Ich sage nicht, dass diese Frauen lügen."

Ihre Haltung begründet Victoria erneut mit dem, was sie selbst als Kind erlebt hat. Dass die beiden Männer damals freigesprochen wurden, obwohl es Videoaufnahmen gab, ist für sie der Ausgangspunkt ihrer Kritik. Ihr gehe es nicht darum, Russell von den gegen ihn erhobenen Vorwürfen freizusprechen. Vielmehr fordere sie ein Rechtssystem, das dieselben hohen Maßstäbe konsequent bei allen Beteiligten anlegt. "Hier geht es nicht darum, Russell Brand zu verteidigen. Es geht darum, ein System zu wollen, das für alle funktioniert, in dem niemand seine Freiheit verliert, ohne dass die Beweise – echte Beweise – sorgfältig geprüft werden", erklärte Victoria auf Instagram. Sie hinterfrage, wie Beweismittel gewichtet würden und weshalb juristische Verfahren zu so unterschiedlichen Resultaten gelangen könnten. Schließlich habe sie selbst erlebt, dass die von ihr beschriebenen Aufnahmen nicht für eine Verurteilung ausgereicht hätten. Daraus leite sie ihr Recht ab, diese Abläufe kritisch zu hinterfragen. Zum Abschluss ihres Beitrags äußerte Victoria die Hoffnung, dass Russell ein faires Berufungsverfahren bekommt.

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Instagram / victoriarosecipriani Victoria Rose, Influencerin

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Getty Images Russell Brand verlässt den Southwark Crown Court in London

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