Tammy Hembrow enthüllt ihren heimlichen Kampf gegen Krebs

Bei Tammy Hembrow (32) wurde 2023 ein Melanom im zweiten Stadium entdeckt. Wie nine.com.au berichtet, war der Influencerin damals ein winziger Punkt an der Rückseite ihres Beins aufgefallen. Die damals 29-Jährige hielt die Stelle zunächst für einen harmlosen neuen Leberfleck. Erst eine Biopsie ergab, dass es sich um Hautkrebs handelte. Bei einer Operation entfernten die Ärzte ein größeres Stück Gewebe. Die Wunde wurde mit rund 30 Stichen verschlossen, zurück blieb eine große Narbe. Bei der Vorstellung einer ölfreien Gesichtssonnencreme von Dermal Therapy erinnerte sich Tammy nun an die Worte ihres Arztes: "Er sagte: 'Gott sei Dank ist es nicht in dein Blut und deine Knochen gelangt.'"

Dass sie so jung an Hautkrebs erkrankte, habe sie völlig überrascht. "Ich war ziemlich jung, was schockierend war. Aber das zeigt einfach, dass man nicht denkt, dass es einen treffen wird, und dass man nicht erkennt, wie wichtig Sonnenschutz ist", erklärte sie gegenüber dem Portal. Über den Eingriff hatte Tammy bereits 2023 in den sozialen Medien berichtet: "Ich war heute Morgen wieder dort und der Arzt musste ein großes Stück aus meinem Bein herausschneiden. Ich habe ungefähr 30 Stiche ... Und jetzt muss ich alle drei Monate zu einer vollständigen Hautkontrolle, um sicherzustellen, dass es nicht zurückkommt." Die dreifache Mutter sei damals "super, super glücklich" gewesen, dass das Melanom rechtzeitig entdeckt und entfernt worden war. Ihre letzte Hautkontrolle hatte zu diesem Zeitpunkt etwa ein Jahr zurückgelegen. Auch beim Sonnenschutz sei sie früher nachlässig gewesen. Heute setzt Tammy unter anderem auf einen Hut und Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50+.

Rückblickend denkt Tammy auch an ihre Jugend an der Gold Coast. Als Teenager habe sie stundenlang in der Sonne gelegen und sich dabei mit verschiedenen Ölen eingerieben. "Wie ihr wisst, bin ich ständig in der Sonne. Ich gehe ständig an den Strand. Ich lebe für das Meer", erzählte sie 2023 in den sozialen Medien. Nach der Diagnose ging sie hart mit sich ins Gericht: "Ich fühle mich jetzt ehrlich gesagt wie eine Idiotin. Denn es ist einfach eines dieser Dinge, bei denen man nicht denkt, dass es einem passieren wird, bis es passiert." Die Unternehmerin rief ihre Follower dazu auf, regelmäßig zur Hautkontrolle zu gehen. Auch ihre Mitarbeiter vereinbarten daraufhin Termine. Ihrer Community gab Tammy mit: "Seid einfach nicht so dumm wie ich und denkt, dass ihr irgendwie unverwundbar seid, denn das seid ihr nicht."

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Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im November 2025

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Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow, Influencerin

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