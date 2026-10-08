Kanye West will Blake Lively gegen Taylor Swift aufbringen

Kanye West (49) soll aktuell einen ungewöhnlichen Plan verfolgen: Angeblich möchte der Rapper Blake Lively (39) für einen gemeinsamen Feldzug gegen Taylor Swift (36) gewinnen. Wie das Magazin Star berichtet, will er den mutmaßlichen Bruch zwischen den einst engen Freundinnen für seine persönliche Rache nutzen. Da Kanye die Schauspielerin offenbar nicht direkt erreichen kann, soll er versuchen, über Personen aus ihrem Umfeld Kontakt zu ihr aufzunehmen. "Er glaubt wirklich, dass Blake darin eine Gelegenheit sehen wird, die zu gut ist, um sie auszuschlagen", behauptet ein Insider gegenüber dem Blatt. Dass es gar nicht so einfach sei, überhaupt zu Blake durchzudringen, schildert die Quelle ebenfalls: "Es ist nicht so, als könnte er sie einfach anrufen – sie hat mehrere Ebenen von Leuten, an denen man vorbeikommen muss, bevor man mit ihr sprechen kann. Deshalb kontaktiert er jeden in ihrem Umfeld, um zu versuchen, mit ihr in Kontakt zu treten."

Dass Blake sich tatsächlich auf die angeblichen Pläne des Musikers einlässt, hält die Quelle allerdings für praktisch ausgeschlossen – trotz der kolportierten Distanz zwischen ihr und Taylor. "Die Wahrscheinlichkeit, dass Blake irgendetwas mit Kanye zu tun haben will, liegt unter null. Aber versuch mal, ihm das zu erklären", stellt der Insider gegenüber Star klar. Bei der Schauspielerin soll Kanyes Vorhaben zudem nicht enden. Angeblich versucht er, noch weitere Prominente für seine Kampagne zu gewinnen, die irgendwann einmal mit Taylor aneinandergeraten sind – selbst wenn es lediglich kleinere Unstimmigkeiten gegeben haben soll. "Blake ist nicht die einzige Berühmtheit, die Kanye für diese Mission gewinnen will", heißt es weiter. "Er wendet sich an jeden, der auch nur ansatzweise Streit mit ihr hatte, um zu versuchen, sie auf seine Seite zu ziehen."

Taylor und Blake waren rund zehn Jahre lang eng miteinander befreundet. Berichten zufolge bekam ihre Freundschaft jedoch Risse, nachdem die Musikerin im Zuge von Blakes Rechtsstreit mit Justin Baldoni (42) wiederholt in die Angelegenheit hineingezogen worden war. Vor einigen Monaten soll Taylor schließlich sogar ihre Rolle als Patin von Blakes Töchtern James (11), Inez (10) und Betty (7) niedergelegt haben. Dieser Schritt soll ihr besonders schwergefallen sein, da sie den Mädchen lange sehr nahestand und über Jahre eine enge Verbindung zur Familie der Schauspielerin pflegte. Zwischen Taylor und Kanye reicht die Konfliktgeschichte hingegen bereits bis ins Jahr 2009 zurück. Damals stürmte der Rapper bei den MTV Video Music Awards auf die Bühne und unterbrach ihre Dankesrede. Zwar näherten sich die beiden zwischenzeitlich wieder an, dauerhaft hielt der Frieden jedoch nicht.

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Kanye West, Blake Lively und Taylor Swift

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Backgrid Taylor Swift und Blake Lively im Januar 2024

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Getty Images Kanye West und Taylor Swift bei den Grammys im Februar 2015