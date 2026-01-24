Fans spotten über Ryan Reynolds' E-Mail an Colleen Hoover

Ryan Reynolds (49) wurde von zahlreichen Fans wegen einer E-Mail, die er an Colleen Hoover, der Autorin von It Ends With Us, geschrieben hatte, im Netz kritisiert. Die E-Mail des Darstellers gehörte zu den neu veröffentlichten Beweisstücken in dem Rechtsstreit seiner Frau Blake Lively (38) gegen ihren Co-Star Justin Baldoni (42). Laut den von The Daily Mail erhaltenen Beweismitteln soll Ryan die E-Mail einen Tag nach der Premiere des Films am 10. August 2024 an Colleen geschickt haben. Er schwärmte darin, dass der Film ein "verdammter Volltreffer" sei. Außerdem verspottete er Justin, den er in weiteren Texten als "Dummkopf" bezeichnete. Er formulierte: "Ich habe gehört, ihr habt euch einen Magenvirus eingefangen und sitzt in New York fest. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Obwohl es vielleicht daran liegt, dass euer Körper sich von den Resten Baldonis befreit."

Die Fans waren sichtlich verwirrt über seine intensive Beteiligung an dem Film und bezeichneten die lange E-Mail als "peinlich" und "egoistisch". Auf X betonten User: "Plötzlich weiß ich die einsilbigen Textnachrichten meines Mannes zu schätzen", während andere sich an der Länge störten: "Warum schreiben sie so? Mein Gott, alles, was ich von ihm und Blake gesehen habe, ist etwa fünfmal länger als nötig. Haben sie eine App mit dem Wort des Tages, die sie benutzen?" Weitere Leser amüsierten sich sichtlich über die E-Mail: "Das Gute daran ist, dass ich mich jetzt viel besser fühle, wenn ich an all die peinlichen SMS oder E-Mails denke, die ich jemals verschickt habe."

Blake hatte erst vor wenigen Tagen öffentlich ihre Liebe und Unterstützung für Ryan bekundet. In einem Gespräch mit dem Podcast "The Beauty of Tomorrow" erzählte die Schauspielerin, wie eng die beiden verbunden sind. "Wir reden ständig über unsere Arbeit. Wir sind wirklich Partner in allem", sagte Blake. Nicht nur in beruflichen Fragen, sondern selbst bei Kleinigkeiten des Alltags fragen die beiden stets nach Feedback. "Wenn ich Kaffee mache, frage ich ihn: 'Was hat dir daran gefallen? Welche Details sind dir aufgefallen?' Wir sind sehr neugierige Menschen", gab die Unternehmerin preis. Für Blake ist klar: "Nichts, was ich tue, ist ohne ihn." Ryan sei bei jedem ihrer Projekte eingebunden und probiere sogar ihre Haarpflegeprodukte aus.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Ryan Reynolds und Colleen Hoover

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively am Set von "It Ends With Us" im Januar 2023

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, April 2025