Comeback: Kehrt Rob Kardashian zu "The Kardashians" zurück?

Überraschungsauftritt im Staffelfinale und plötzlich ist die Frage wieder da: Kehrt Rob Kardashian (38) zurück vor die Kameras? In der am Donnerstag, 25. Dezember, gestarteten Folge von The Kardashians telefoniert Khloé Kardashian (41) mit ihrem Bruder – und erzählt ihm begeistert, wie Fans wegen seines kurzen Trailer-Cameos ausflippen. "Sie sind am Schwärmen und rasten aus", sagt Khloé. Rob kontert trocken: "Sie fangirlen nicht." Als ein Produzent off camera nachhakt, ob er in Staffel acht mitmacht, lacht Rob zunächst. Dann legt er nach: "Ich hoffe, in Staffel 8 dabei zu sein. Ich will auf jeden Fall für Staffel 8 drehen." Der Moment spielte sich im Kreis der Familie ab, die Reality-Show läuft weiter bei Hulu.

Die Rückkehr-Aussage ist bemerkenswert, weil Rob sich seit 2016 weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. In der Staffel-7-Premiere war er bereits bei einer Familienfeier zu sehen, zuvor gab es vereinzelte Mini-Cameos – etwa als Kris Jenner (70) ihn in einer früheren Episode anrief. Gegenüber dem Magazin People und in Rückblicken der Show hieß es immer wieder, Rob habe sich aus dem Rampenlicht verabschiedet, weil er sich "nicht wohl" mit sich gefühlt habe. Im Juli 2025 erklärte er in Khloés Podcast "Khloé in Wonderland": "Es hat alles mit mir selbst zu tun." Er betonte, es gebe "definitiv nichts" zwischen ihm und seinen Schwestern Kim (45) und Kourtney (46), den Halbschwestern Kendall (30) und Kylie Jenner (28) oder Mama Kris. Filmen sei "nicht für jeden", sagte er weiter, und er wähle sein Glück und seinen Frieden über öffentliche Auftritte. Gleichzeitig ließ er die Tür offen: Wenn es positiv, natürlich und er damit im Reinen sei, komme das für ihn infrage.

Privat stellt der Unternehmer seine Tochter Dream in den Mittelpunkt. Freunde der Familie beschrieben in der Vergangenheit, dass er sein Wohlbefinden und seine Gesundheit priorisiert, um "der beste Vater für Dream" zu sein, wie Us Weekly berichtete. Kim und Kourtney machten in der aktuellen Staffel deutlich, wie sehr sie seine Präsenz lieben. "Ich vermisse ihn in der Show, weil er so lustig ist", sagte Kim in einer Szene und hoffte auf mehr Auftritte. Khloé konterte kursierende Gerüchte um seinen Rückzug und stellte klar, dass in der Familie alles gut sei. Abseits der Kameras gilt Rob als Homebody, der Ruhe und Nähe zu seinen Liebsten sucht. Ob sein "Ich will auf jeden Fall drehen" jetzt zum festen Comeback führt, wird sich in Staffel acht zeigen – die Familie scheint bereit, und die Fans sowieso.

Getty Images Robert Kardashian im Dezember 2011

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Rob Kardashian

Instagram / krisjenner Rob Kardashian und seine Familie an Ostern 2025