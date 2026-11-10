Sophie Turner wird ihr Millionenhaus einfach nicht los

Sophie Turner (30) muss beim Verkauf ihres Londoner Stadthauses den nächsten Rückschlag hinnehmen. Wie aus der aktuellen Immobilienanzeige des Maklers Chestertons hervorgeht, hat die Schauspielerin den Preis für ihr Haus in einer privaten Wohnstraße im Westen der britischen Hauptstadt erneut gesenkt. Als die Immobilie im Mai auf den Markt kam, lag der Preis laut Daily Mail noch bei 2,3 Millionen Pfund, umgerechnet etwa 2,7 Millionen Euro. Im September folgte eine erste Reduzierung auf 2,3 Millionen Euro. Nur wenige Wochen später werden nun schon Angebote ab 2,1 Millionen Euro akzeptiert. In knapp fünf Monaten ist der Preis damit um insgesamt 600.000 Euro gefallen. Trotz des kräftigen Nachlasses droht Sophie ein dickes Minus: Sie hatte das Haus im Juli 2017 über ihre Schauspielfirma für 3,1 Millionen Euro gekauft. Rechnet man die sechsstellige Stempelsteuer sowie die Kosten für Makler und Anwälte zusammen, könnte ihr Verlust sogar mehr als 1,2 Millionen Euro betragen.

Das Stadthaus erstreckt sich über vier Etagen und bietet vier Schlafzimmer, drei Badezimmer, eine Gästetoilette sowie einen großen Hauswirtschaftsraum. Das Hauptschlafzimmer belegt sogar das komplette oberste Stockwerk und besitzt einen eigenen Balkon. In der Immobilienanzeige von Chestertons wird das Objekt laut Daily Mail als "stilvoll und sehr gepflegt" beworben. Zudem ist dort von "einer wunderschönen, modernen Ausstattung auf vier Etagen" die Rede. Um endlich einen Käufer zu finden, hält der Makler inzwischen auch außerhalb Großbritanniens Ausschau nach Interessenten. Über den firmeneigenen China Desk werden mittlerweile gezielt chinesischsprachige Kaufinteressenten angesprochen. Dass sich die Immobilie nur schwer vermitteln lässt, ist übrigens nicht neu. Schon als Sophie das Haus damals erwarb, hatte es längere Zeit keinen Abnehmer gefunden. Die Schauspielerin konnte beim Kauf deshalb einen Preisnachlass von 350.000 Euro aushandeln. Was ihr beim Kauf noch in die Karten spielte, macht ihr jetzt als Verkäuferin also offenbar zu schaffen.

Sophie hatte die Immobilie bereits im Alter von 21 Jahren erworben. Nach ihrer Trennung von Joe Jonas (37) zog die Game of Thrones-Darstellerin 2023 aus den USA zurück in ihre Heimat und ließ sich erneut in London nieder. Mit dem Jonas Brothers-Sänger hat die Schauspielerin zwei Kinder. 2019 hatten sich die beiden das Jawort gegeben, vier Jahre später reichte Joe die Scheidung ein. Auch beruflich bleibt Sophie gefragt. Ihren internationalen Durchbruch feierte sie als Sansa Stark in der Fantasyserie "Game of Thrones". Schon bald übernimmt sie eine weitere bekannte Rolle: In Amazons Neuauflage von "Tomb Raider" wird sie als Abenteurerin Lara Croft zu sehen sein. Die Figur wurde bereits in früheren Filmen von Hollywoodstars wie Angelina Jolie (51) und Alicia Vikander (38) gespielt.

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Getty Images Sophie Turner bei der 70. Verleihung des Ballon d'Or im Palladium Theatre in London

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© Amazon Content Services LLC / Jay Maidment Sophie Turner als Lara Croft in der neuen "Tomb Raider"-Serie

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