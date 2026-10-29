Dank brauner Haare wird Sophie Turner seltener erkannt

Sophie Turner (30) hat sich in London mit einem Look gezeigt, bei dem besonders ein Detail ins Auge fiel: ihre Haarfarbe. Die Schauspielerin trug ihre lange Mähne in einem tiefen Dunkelbraun, das optisch fast mit ihrem vollständig schwarzen Hosenanzug verschmolz. Schwarze Pumps und dunkel lackierte Nägel ergänzten den Auftritt des Game of Thrones-Stars. Ganz neu ist die brünette Haarfarbe allerdings nicht: Schon Anfang Oktober präsentierte Sophie ihre dunklen Haare erstmals während der Pariser Modewoche. Bei ihrem jüngsten Auftritt in der britischen Hauptstadt erschien der Ton jedoch nochmals intensiver – vermutlich ist es die dunkelste Variante, die die 30-Jährige bislang getragen hat. Ihr bekanntes Rot und ihr natürliches Blond sind derzeit damit vollständig verschwunden.

Die dunkle Farbe schätzt Sophie nicht allein aus modischen Gründen. Im Gespräch mit The Sunday Morning Herald verriet sie, dass der Look auch einen praktischen Vorteil im Alltag habe: "Mit Brünett ist man ein wenig getarnt, was ich wirklich genieße. Ich werde seltener erkannt, was großartig ist." Veränderungen ihrer Haarfarbe sind für die Britin längst vertraut. "Ich färbe meine Haare, seit ich 13 bin und für 'Game of Thrones' rote Haare bekommen musste. Deshalb identifiziere ich mich heutzutage nicht wirklich mit irgendeiner Haarfarbe, obwohl es interessant ist zu sehen, wie die Welt darauf reagiert", erklärte sie im selben Interview. Die positivsten Reaktionen erhalte sie demnach auf ihr naturblondes Haar. Bei roten Haaren werde sie zwar seltener angesprochen, die Rückmeldungen seien dafür umso extremer.

Mit unterschiedlichen Haarfarben experimentiert Sophie bereits seit Jahren. Noch im Juli zeigte sie sich mit dem klassischen Rotton, der an ihre Figur Sansa Stark erinnerte. Diese spielte sie in allen acht Staffeln von "Game of Thrones". Von Natur aus ist die Schauspielerin blond, und mit dieser Farbe fühlt sie sich nach eigener Aussage am ungezwungensten. Schon 2018 erläuterte sie den Unterschied gegenüber Elle: "Rot ist eine wunderschöne Farbe, aber ich möchte es immer nur auf eine Art stylen: klassisch, mit Wellen. Als Blondine fühle ich mich so wohl und viel mehr wie ein 'cooles Mädchen'." Abseits ihrer Karriere ist Sophie Mutter von zwei Kindern. Ihre Töchter Willa und Delphine stammen aus ihrer Ehe mit Sänger Joe Jonas (37), von dem sie mittlerweile getrennt lebt.

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Getty Images Sophie Turner bei der 70. Verleihung des Ballon d'Or im Palladium Theatre in London

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Getty Images Sophie Turner, März 2023

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Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

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