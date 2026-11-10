Darum blieb Matthew Broderick drei Monate bei Warren Beatty

Was als kurzes Treffen geplant war, entwickelte sich für Matthew Broderick (64) zu einem mehrmonatigen Aufenthalt bei Warren Beatty (89). Rund drei Monate verbrachte der Schauspieler auf dem Anwesen der Hollywoodlegende, wie er jetzt in der ersten Folge des Podcasts "Nepo, Baby!" erzählte. Matthew war damals nach Los Angeles gereist, um mit Warren über eine mögliche Rolle in dessen romantischer Komödie "Rules Don't Apply" zu sprechen. Das Treffen fand im Haus des Filmstars am Mulholland Drive statt. Nach einem gemeinsamen Abendessen blieb Matthew zunächst über Nacht. Am nächsten Morgen hatte Warren bereits Proben mit ihm geplant und bot ihm außerdem ein eigenes Gästehaus auf seinem Anwesen an. Schließlich erhielt Matthew die Rolle des Levar Mathis in dem Film, der 2016 in die Kinos kam. Auch während der Dreharbeiten blieb er bei Warren wohnen. "Dieses Treffen dauerte gewissermaßen ungefähr drei Monate, weil ich nie gegangen bin. Ich habe Mulholland eigentlich nie wirklich verlassen", scherzte er rückblickend.

Vor dem ersten Treffen mit Warren war Matthew allerdings ziemlich aufgeregt. Seine Nervosität war sogar so groß, dass er auf dem Weg zum Haus des Hollywoodstars erst einmal anhalten musste. "Ich musste rechts ranfahren und eine Weile am Bordstein warten, weil ich einfach nur geschwitzt habe", erinnerte er sich im Podcast. Am Morgen nach dem gemeinsamen Abendessen wollte der Schauspieler eigentlich möglichst unauffällig verschwinden. Doch in der Küche traf er auf seinen Gastgeber, der gerade Haferbrei zubereitete. Kurzerhand versuchte Matthew, sich mit einem Vorwand aus der Affäre zu ziehen: "Ich muss nach Hause. Ich muss, ich muss ins Fitnessstudio." Warren ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und erwiderte trocken: "Wir haben ein Fitnessstudio!" Die Geschichte hatte Matthew übrigens schon früher einmal erzählt. Bereits 2019 berichtete er in der Sendung "Watch What Happens Live With Andy Cohen" von dem ungewöhnlich langen ersten Treffen: "Es war unglaublich. Ich kam dorthin, um ihn zu treffen, und wir redeten so lange, dass er sagte: 'Warum übernachtest du nicht?'"

Während seiner drei Monate auf dem Anwesen verbrachte Matthew nicht nur Zeit mit Warren, sondern lernte auch dessen Ehefrau Annette Bening näher kennen. Die Schauspielerin stellte sich für die beiden Männer sogar an den Herd, um Pasta zu kochen. Im Podcast erinnerte sich Matthew begeistert an die gemeinsame Zeit mit Warren, die er als "wirklich faszinierend" beschrieb. Auch die Zusammenarbeit mit dem Filmemacher habe ihm große Freude bereitet. Bei "Rules Don't Apply" hatte Warren gleich mehrere Aufgaben übernommen: Er schrieb das Drehbuch, führte Regie und verkörperte selbst den Milliardär Howard Hughes. Auch Annette gehörte zur Besetzung der Komödie. Neben der fünffach oscarnominierten Schauspielerin und Matthew standen außerdem Lily Collins (37), Alden Ehrenreich (36) und Alec Baldwin (68) für den Film vor der Kamera.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Matthew Broderick und Warren Beatty

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Getty Images Bei den Tribeca Film Festival Talks zum Film "The Cable Guy" im SVA Theater in New York

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