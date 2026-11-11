33 Jahre jünger: MontanaBlack äußert sich zu Redos Beziehung

MontanaBlack (38) hat sich zur neuen Beziehung von Gastronom René "Redo" Dost (58) geäußert. In einem seiner Twitch-Streams wollte ein Zuschauer wissen, was der Streamer von dem Paar hält. Monte sagte zunächst, dass er Redos Partnerin nicht kenne. Deshalb könne er sich auch kein umfassendes Urteil erlauben. Bei einem anderen Thema wurde er aber deutlich: "Wenn du auf den Altersunterschied anspielen möchtest, kann ich nur sagen: Am Ende des Tages müssen beide glücklich sein. Solange es alles legal ist – und das ist es sowieso – und beide glücklich sind und beide miteinander verliebt sind, dann ist es deren Sache. Altersunterschied ist bei den beiden nur eine Zahl." Redo ist 58 Jahre alt, seine Freundin Celine Müller ist 25. Zwischen den beiden liegen etwa 33 Jahre.

"Wer bin ich, mich bei den beiden jetzt einzumischen?", meint Monte. Sein Statement zu Redos Liebesglück fiel entsprechend wohlwollend aus: "Man kann das moralisch hinterfragen, aber am Ende, wenn beide happy sind... Dann viel Glück." Um seinen Standpunkt zu verdeutlichen, zog der Content Creator ein prominentes Beispiel aus dem Hut: "Heidi Klum und der von Tokio Hotel, Tom Kaulitz, haben auch 20 Jahre Unterschied. Zerbrecht ihr euch darüber den Kopf?" Tatsächlich liegen etwa 16 Jahre zwischen dem Model und seinem Mann. Monte warf vielen Menschen aber eine Doppelmoral vor: "Nee, macht ihr nicht. Weil da ist die Frau älter. Da ist es wieder kein Problem: 'Boah, geil, der hat sich eine Milf geklärt.'"

Redo teilte den Ausschnitt aus dem Stream anschließend selbst auf Instagram und lobte Montes Haltung: "Ich finde es stark, dass er das Thema so entspannt und ehrlich betrachtet, denn am Ende zählt doch nur, dass zwei Menschen glücklich miteinander sind." Der Promi Big Brother-Teilnehmer versicherte zudem: "Genau das sind wir und alles andere ist für mich zweitrangig." Seine Partnerin Celine kommt aus Karlsruhe und ist Konditormeisterin. Seit Ende Oktober sind die beiden ein Paar. Die beiden teilen nicht nur ihr Privatleben, sondern arbeiten auch zusammen: Celine ist in Redos Unternehmen eingebunden.

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Imago MontanaBlack beim Eligella Cup im Audi Dome, München, am 11.09.2022

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Instagram / konturzimmerdenispuck René "Redo" Dost und seine Partnerin Celine Müller, November 2026

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