Lashana Lynch erkannte ihren Körper nach der Geburt kaum

Lashana Lynch (38) hat nach der Geburt ihres ersten Kindes eine Phase erlebt, in der ihr der eigene Körper plötzlich fremd vorkam. Wie die Schauspielerin kürzlich in einem Interview mit Britain's Elle magazine enthüllte, nahm sie etwa ein halbes Jahr nach der Entbindung ihr gewohntes Training wieder auf. Doch die Übungen, mit denen sie sich schon seit Jahren auf ihre Stunts vorbereitet, zeigten auf einmal nicht mehr die gewohnte Wirkung. Ihre herausfordernden Stunts führt sie stets selbst aus. "Während der Schwangerschaft gehört dein Körper nicht dir; du trägst ein kostbares Frachtgut in dir, du bist buchstäblich ein Haus", schilderte sie und betonte: "Anfangs funktionierte das Training, das ich seit meinem ersten Film und bis hin zu 'The Day of the Jackal' kannte, nicht mehr; mein Körper reagierte nicht darauf." Lashana hatte schon als Kind Leichtathletik gemacht und glaubte deshalb, ihren Körper bestens zu kennen. Umso mehr traf sie die plötzliche Veränderung: "Deshalb war ich völlig überwältigt davon, wie verwirrend, irritierend und emotional es war, diese Zeit zu durchleben, in der ich meinen Körper nicht kannte."

Bis die Britin die Stärke ihres Körpers wieder spüren konnte, habe es sehr viel Zeit und Fürsorge gebraucht. Die Kraft sei dabei jedoch aus einer anderen Quelle gekommen als vor der Schwangerschaft. "Meine Beziehung zu meinem Körper war definitiv eine Art Reise im Schongarer – langsam und stetig", beschrieb sie diesen Prozess und ergänzte: "Aber man kann unmöglich keine Dankbarkeit dafür empfinden, warum der eigene Körper so aussieht, wie er aussieht, bevor man ihn verändern möchte." Die Veränderungen haben auch ihren bisherigen Blick auf die Mode geprägt. Vorteilhafte Schnitte stehen für die TV-Bekanntheit nicht mehr im Vordergrund. "Mein Zugang zur Mode ist jetzt viel stärker davon geprägt, meinen Körper nach der Geburt zu feiern, statt mich cool fühlen und etwas tragen zu wollen, das gut sitzt", verriet sie. Inzwischen wagt sie wieder wesentlich mehr: "Ich merke, dass ich mehr Risiken eingehen möchte – ich trage mehr Farbe, Muster und klare Formen. Es ist eine echte Mischung, und mir gefällt, dass ich mich nicht auf einen einzigen Stil festgelegt habe. Mit Mode zu spielen, fühlt sich wie ein richtig spannender Bereich an."

Lashana war bereits 2025 zum ersten Mal Mutter geworden. Schon in der ersten Zeit nach der Geburt hatte sie die Elternschaft als einen Prozess beschrieben, in dem sie sich selbst als Person neu kennenlerne. Nach ihren Angaben wirken sich die Erfahrungen aus ihrem neuen Alltag als Mutter auch auf ganz andere Bereiche ihres Lebens aus. Ihr veränderter Umgang mit Training, Körpergefühl und der Kleidung ist also Teil einer persönlichen Neuorientierung seit der Geburt. Beruflich hatte sich Lashana zuvor vorrangig mit actionreichen Rollen einen eigenen Namen gemacht. Im James Bond-Film "Keine Zeit zu sterben" spielte sie an der Seite von Daniel Craig (58) die Agentin Nomi. In "Captain Marvel" verkörperte sie die Pilotin Maria Rambeau. Zuletzt stand sie außerdem für die Thrillerserie "The Day of the Jackal" zusammen mit Eddie Redmayne (44) vor der Kamera. Darin spielt sie eine MI6-Agentin, die einem Auftragskiller auf der Spur ist.

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Imago Lashana Lynch bei der Premiere der Sky-Serie "The Day of the Jackal", November 2024

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Getty Images Lashana Lynch, Schauspielerin

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