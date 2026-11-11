Dustin Hoffman enthüllt geheimen Kampf gegen Blasenkrebs

Dustin Hoffman (89) spricht über eine Krankheit, die er lange für sich behalten hat. Im Podcast "Conan O'Brien Needs a Friend" verriet der Schauspieler nun erstmals, dass bei ihm 2013 Blasenkrebs diagnostiziert wurde. Dass er damals eine Krebsdiagnose erhalten hatte, war zwar bereits bekannt; um welche Art von Krebs es sich handelte, blieb bislang jedoch unklar. Begonnen habe alles mit Beschwerden, die der Oscarpreisträger zunächst für eine Harnwegserkrankung hielt. Sein Arzt ordnete vorsichtshalber einen Scan an und entdeckte dabei einen Tumor, der so bereits in einem frühen Stadium erkannt wurde. Die Diagnose erhielt Dustin im UCLA-Krankenhaus, wo er gemeinsam mit seiner Ehefrau Lisa Gottsegen auf die Untersuchungsergebnisse wartete. Heute blickt er mit anderen Augen auf diese Erfahrung zurück: "Ich hatte Blasenkrebs. Ich schäme mich nicht, das zu sagen. Und es war das größte Glück, das mir je widerfahren ist."

Den Moment, in dem er die Nachricht erhielt, hat der Hollywoodstar noch genau vor Augen. Er saß mit seiner Frau Lisa in der Cafeteria des Krankenhauses, als eine Frau auf die beiden zukam und dabei zu Boden blickte. Daran habe er sofort erkannt, dass etwas nicht stimmte. "Ist es Krebs?", fragte er sie direkt. Die Frau habe daraufhin nur genickt. Dustin stand auf und ging nach draußen, wo er zunächst einmal wieder zu Atem kommen musste. Dort begegnete ihm zufällig ein Krebsspezialist, der ihm erklärte, dass der Tumor auf eine bestimmte Stelle begrenzt sei. "Aber Sie haben Glück", habe der Arzt gesagt und ergänzt: "Sie sind einer Kugel ausgewichen." Laut den Medizinern hätte die Operation noch einige Tage warten können. Dustin wollte den Tumor jedoch sofort entfernen lassen. Im August 2013 bestätigte seine Sprecherin Jodi Gottlieb lediglich, dass der Krebs früh erkannt und durch eine Operation geheilt worden sei. Dass der Schauspieler nun mehr über die Erkrankung erzählt, passt zu seinen neuen Memoiren "Look At Me", in denen er auf rund sechs Jahrzehnte im Filmgeschäft zurückblickt.

Seine Frau stand ihm während dieser schweren Zeit zur Seite. Die gemeinsame Szene in der Cafeteria beschreibt Dustin als einen dieser Momente, die man nie wieder vergisst. Auch die Zeit nach dem Eingriff war für ihn nicht einfach. Vorübergehend bekam er einen Katheter gelegt, an den er sich nur schwer gewöhnen konnte. Eigentlich hätte er im Bett bleiben dürfen. Trotzdem stand er immer wieder auf, nahm den Beutel mit ins Badezimmer und tat so, als würde er ganz normal die Toilette benutzen. Dieses Stück Alltag habe ihm viel bedeutet. Der Schauspieler ist Vater von sechs Kindern: Aus seiner ersten Ehe mit der Schauspielerin Anne Byrne stammen eine leibliche und eine adoptierte Tochter, mit Lisa hat er vier weitere Kinder. Seine Sprecherin hatte 2013 außerdem mitgeteilt, dass er sich vorsorglich weiterhin behandeln lasse, um das Risiko eines Rückfalls zu verringern. Damals hieß es, er fühle sich großartig und sei gesund.

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Getty Images Dustin Hoffman, Schauspieler

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Getty Images Conan O'Brien, Komiker

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