Pure Überforderung: "Bauer sucht Frau"-Hubi weint bitterlich

Beim Scheunenfest der 22. Staffel von Bauer sucht Frau wird es für Hubertus, den alle nur Hubi nennen, plötzlich sehr emotional. Der 67-jährige Pferdepensionsbetreiber und Ackerbauer hatte gleich sechs Bewerberinnen zu Einzelgesprächen eingeladen. Nun muss er entscheiden, welche von ihnen ihn zur Hofwoche begleiten darf. Doch die große Auswahl, die er sich selbst geschaffen hat, stellt ihn zunehmend vor eine Herausforderung. Vor allen Frauen gibt der Landwirt zu, dass er überfordert ist, und bittet um eine weitere Stunde Bedenkzeit. Dann kommen ihm die Tränen. "Ich habe mich selber überfordert. Ich bin absolut berührt", erklärt Hubertus anschließend. Er hoffe, für sich selbst und auch für die Bewerberinnen die richtige Wahl zu treffen. Erst spät am Abend steht seine Entscheidung fest: Ulrike und Heidrun dürfen mit auf seinen Hof. Für Sabine, Gabriele, Iris und Katrin endet das Abenteuer dagegen schon beim Scheunenfest.

Bereits beim Einzelgespräch mit Ulrike kam es zu einer unerwarteten Wendung. Da Hubertus die Bremer Schifffahrtskauffrau nur schwer einschätzen kann, spricht er das Thema direkt und ohne Umschweife an: "Du bist so geheimnisvoll, bist du psychisch stabil?" Ulrike nimmt ihm die ungewöhnlich direkte Frage jedoch nicht übel. Stattdessen lacht sie, greift nach seiner Hand und versichert ihm: "Ich bin psychisch stabil." Auch nach dem Gespräch ist sie von dem Bauern begeistert. "Mein Eindruck von Hubertus ist super, also supersympathisch, nett, lustig. Ich möchte ihn schon gerne näher kennenlernen", erzählt sie in der Sendung. Entsprechend groß ist ihre Freude über die Einladung zur Hofwoche: "Ich freue mich, dass die Reise weitergeht und dass ich ihn dann noch besser kennenlernen kann." Heidrun reagiert hingegen etwas zurückhaltender. Sie hatte Hubertus zunächst als "männlich", "selbstbewusst" sowie als "Macher und Anpacker" erlebt. Seine Unentschlossenheit sieht sie allerdings kritisch: "Aber diese Sache, dass er sich nicht entscheiden konnte, steht dem total gegenüber."

Hubertus ist seit drei Jahren Single und will mithilfe von "Bauer sucht Frau" noch einmal die große Liebe finden. Dass er gleich sechs Frauen zur Auswahl eingeladen hatte, sorgte bereits bei ihrer Ankunft für großes Aufsehen. Filialleiterin Sabine, Sicherheitsfachkraft Gabriele, die ehemalige Berufssoldatin Iris und Katrin machten sich gemeinsam in einem Bus auf den Weg, den RTL eigens für ihre Anreise organisiert hatte. Mit so vielen Konkurrentinnen hatten die Frauen nicht gerechnet. Hubertus empfing die Gruppe zusammen mit seiner Dackeldame Inka. Schon zu Beginn des Scheunenfests wirkte er angesichts der vielen Kandidatinnen überfordert. Wie es für den Landwirt und seine beiden verbliebenen Bewerberinnen weitergeht, zeigt sich in den kommenden Folgen.

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RTL / Stefan Gregorowius Hubertus "Hubi", Ulrike, Iris, Sabine, Katrin, Gabriele und Heidrun bei "Bauer sucht Frau", 2026

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RTL Hubertus beim Scheunenfest bei "Bauer sucht Frau", 2026

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