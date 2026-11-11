Suki Tegan fordert von "Promihof"-Kevin Njie Verantwortung

Suki Tegan stellt Kevin Njie (30) auf dem Promihof wegen seines Verhaltens gegenüber Vanessa Brahimi und Julia Römmelt (32) zur Rede. In der vierten Folge bilden Suki und Kevin für die erste Safetychallenge "Mit dem Hof durch die Wand" ein Zweierteam. Noch bevor die Aufgabe beginnt, nimmt Suki ihren Teampartner zur Seite. Sie sagt ihm, dass sie seinen Umgang mit den beiden Frauen nicht in Ordnung findet. Kevin solle Verantwortung übernehmen und Vanessa und Julia endlich sagen, woran sie bei ihm sind.

Kevin versucht zunächst, seine Sicht zu erklären. Mit Vanessa würde er ständig herumalbern, dabei fielen auch Sätze wie "Ich bin in dich verliebt". Zugleich räumt er ein, dass es nicht in Ordnung sei, sich gleichzeitig auf beide Frauen einzulassen. Suki hält dagegen: "Ich glaube, der Kevin hat ein gutes Herz, aber das ändert nichts daran, dass man mit Menschen so umgehen kann." Warum es bislang keine Aussprache gegeben habe, erklärt Kevin in der Realityshow so: "Ich hätte gerne mit ihnen geredet, aber sie waren die ganze Zeit mit anderen." Schließlich gibt Kevin Suki recht und verspricht, mit Vanessa und Julia zu sprechen.

Auch Ina Kina nimmt die beiden Frauen in der vierten Folge in Schutz. Aus ihrer Sicht macht Kevin beiden Hoffnungen und bringt sie dadurch in eine Situation, in der sie miteinander konkurrieren. Ina findet deshalb, dass er sich für eine der beiden entscheiden und zu seiner Wahl stehen sollte. So könne er verhindern, dass Vanessa und Julia noch mehr verletzt werden. Ob Kevin sein Versprechen einlöst und wie die Frauen auf das Gespräch reagieren, bleibt vorerst offen. "Der Promihof" – neue Folgen donnerstags ab 22:15 Uhr bei RTL ZWEI und bereits sieben Tage vorab auf RTL+.

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Collage: RTLZWEI, RTLZWEI Collage: Suki Tegan und Kevin Njie

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RTLZWEI Kevin Njie am Frühstückstisch bei "Der Promihof"

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