Joanna Page hofft im Dschungel auf eine Auszeit vom Mamasein

Joanna Page (49) stürzt sich ins Abenteuer: Die Schauspielerin reist nach Australien, um an der neuen Staffel von "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!" teilzunehmen. Von ihrer Zeit im britischen Dschungelcamp erhofft sie sich vor allem eine Auszeit vom turbulenten Familienleben mit vier Kindern. "Ich kann ich selbst sein. Ich kann Jo sein und nicht die ganze Zeit nur Mama. Ich glaube, das wird schön", erklärte sie jetzt laut The Standard. Lange überlegen musste Joanna bei der Anfrage offenbar nicht: "Das ist eine einmalige Erfahrung. Ich bin ein sehr spontaner Mensch und treffe Entscheidungen einfach aus dem Bauch heraus, also habe ich sofort 'Ja' gesagt."

Doch nicht nur die Pause vom Mamaalltag steht für die "Gavin & Stacey"-Darstellerin im Mittelpunkt. Joanna hat sich auch ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Sie möchte als erste Waliserin die Dschungelkrone gewinnen. "Das wäre ein ziemlich guter Titel, den ich mit nach Hause nehmen könnte!" Aufgeben kommt für sie deshalb nicht infrage, ganz gleich, welche Prüfungen auf sie warten. "Ich werde nicht einknicken. Ich werde das bis zum Ende durchziehen und stark sein. Ich werde das Beste daraus machen", betonte die Schauspielerin kämpferisch. Im Camp trifft sie laut The Standard auf zahlreiche weitere bekannte Gesichter. Mit dabei sind unter anderem Fußballstar Wayne Rooney (41), Chloe Burrows, Claire Sweeney, Ade Adepitan, Leomie Anderson, Ricky Wilson (48), AJ Odudu und Mariella Frostrup.

Zu Hause wartet auf Joanna normalerweise ein volles Programm. Sie ist mit Schauspieler James Thornton verheiratet und gemeinsam haben die beiden vier Kinder: Eva, Kit, Noah und Boe. Erst vor Kurzem sprach die Britin gegenüber der Daily Mail darüber, wie sehr sie als berufstätige Mutter mit Schuldgefühlen zu kämpfen hat, wenn sie für Dreharbeiten von ihrer Familie getrennt ist. Trotz der Unterstützung ihres Mannes wäre Joanna am liebsten immer bei ihren Kindern. Nun steht ihr allerdings eine längere Zeit ohne die Familie bevor. Auf die ersten Tage im australischen Dschungel freut sie sich trotzdem: "Niemand sagt: 'Mama, ich habe Hunger'. Ich muss nicht vier Kinder für den Schulweg fertig machen."

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Imago Joanna Page bei den Pride of Britain Awards 2025 im Grosvenor House in London

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