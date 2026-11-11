Andrea Kiewel bei "Catch Us": Detail könnte sie verraten

Auffälliger könnte ein Outfit kaum sein: Andrea Kiewel (61) flüchtet in der neuen ProSieben-Show "Catch Us. Die Jagd durch Europa" in einem rot-weiß gestreiften Ringelshirt vor ihren Verfolgern. In der Menge dürfte sie damit schnell auffallen. Fünf Tage lang ist die Moderatorin als prominentes Target quer über den Kontinent unterwegs, während sechs Hunterduos ihr und den anderen Flüchtenden auf den Fersen sind. Mit dabei sind außerdem Jenke von Wilmsdorff (61), sein Sohn Jánik und Chris Tall (35). Andreas Route beginnt in Köln, führt per Zug zum Frankfurter Flughafen, wo sie im Duty-free-Bereich nach einem sicheren Unterschlupf sucht, und geht weiter nach Venedig. Wie gut sie sich schlägt, können Zuschauer nun auf ProSieben sehen.

Eine Stunde Vorsprung schenkt Gamemaster Steven Gätjen (54) den Flüchtenden, dann beginnt die Jagd. Abtauchen allein genügt allerdings nicht: Die Targets lösen unterwegs Aufgaben, streuen falsche Spuren und müssen sich immer wieder öffentlich blicken lassen. Andrea soll in Venedig etwa in einer italienischen Radio- oder Fernsehsendung auftreten – ein Risiko, denn Hunter oder Zuschauer könnten sie jederzeit erkennen. Auch beim Budget herrscht Ungleichheit: Die Prominenten dürfen für ihre Reise ausgeben, so viel sie wollen, die Jägerduos müssen dagegen mit 2.500 Euro auskommen und gehen zusätzlich Tipps aus der Social-Media-Community nach. Jeden Tag scheidet das Paar aus, das am weitesten von einem der Flüchtenden entfernt ist. Die Folgen zwei und drei laufen am 11. und 12. November jeweils um 20:15 Uhr bei ProSieben.

Auch nach Drehschluss beschäftigte Andrea die Jagd noch. Die Moderatorin meldete sich bei Steven und berichtete ihm, dass sie sich weiterhin verfolgt fühle – selbst bei alltäglichen Gängen durch die Stadt oder beim Einkaufen. Während der Show müssen die Targets wachsam bleiben: Die Hunterduos nutzen Hinweise, um aufzuschließen, und die Aufgaben treiben die Prominenten immer wieder aus ihren Verstecken.

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Imago Andrea "Kiwi" Kiewel moderiert den ZDF-Fernsehgarten, Mai 2026

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Joyn/Robert Maschke/Mark Rehbeck/Debora Brune Chris Tall, Andrea Kiewel, Jenke von Wilmsdorff und Jánik von Wilmsdorff in "Catch us - Die Jagd durch Europa"

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