Kokainkonsum hätte Dustin Hoffman beinahe das Leben gekostet

Mit erstaunlicher Offenheit blickt Dustin Hoffman (89) in seinem Buch "Look At Me" auf wilde Jahre in den Siebzigern zurück. Nachdem seine Ehe mit Anne Byrne zerbrochen war, kam er erstmals mit Kokain in Berührung – während der Arbeit an "Marathon Man", der 1976 in die Kinos kam. Ins Spiel gebracht hatte den Stoff sein Freund Bob Evans, ehemaliger Chef von Paramount. Der Eindruck war gewaltig: "Gott, habe ich es geliebt", so Dustin über seine damalige Reaktion. Zur Gewohnheit wurde der Rausch trotzdem nicht, denn am Tag danach war seine Nase so zugeschwollen, dass Atmen zur Qual wurde.

Heute sieht Dustin darin seine Rettung: "Wenn die Verstopfung nicht gewesen wäre, wäre ich jetzt tot. So sehr liebe ich Kokain." Für Bob nahm das Ganze ein schlechteres Ende: 1980 verurteilte ihn ein Gericht wegen Kokainhandels, 2019 starb er. Dustins Einstieg in die Droge fiel in die Dreharbeiten zu einem Thriller, in dem er einen Doktoranden der Columbia University spielt. Ohne es zu ahnen, wird die Figur in die Machenschaften eines Nazi-Kriegsverbrechers hineingezogen. Der Mann will Diamanten aus einem Bankschließfach an sich bringen und geht dabei über Leichen. Die Rolle des Schurken übernahm Laurence Olivier, einer der meistverehrten Darsteller seiner Generation. Für Dustin war "Marathon Man" damit zugleich eine Begegnung mit einer lebenden Theaterlegende.

Vor dem großen Kollegen hatte Dustin anfangs spürbar Respekt. Zunächst redete er ihn ehrfürchtig mit Lord Olivier an, später witzelte er mit dem Spitznamen "Lordage", worüber sich Laurence köstlich amüsierte. Er selbst blieb bei "lieber Junge". Zum Drehschluss überreichte er Dustin zwölf Bände der Temple Shakespeare Collection, am Seitenrand voller eigener Anmerkungen. "Das sind nicht die edlen Ausgaben. Aber es sind meine Lieblingsausgaben. Sie gehören jetzt dir, lieber Junge", sagte er dabei laut dem Buch. Weniger Freude löst eine andere Erinnerung aus: Die Produktion von "Die Reifeprüfung" nennt Dustin eine "schreckliche" Erfahrung, zumal nach allen Abzügen verblüffend wenig Honorar übrig blieb: gerade einmal 3.000 Dollar (2.687 Euro). "Ich konnte nicht auf die Straße gehen, ohne dass Leute auf mich zukamen, mich berührten und mich um ein Autogramm baten, aber ich war im Grunde immer noch pleite."

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Getty Images Dustin Hoffman bei der New Yorker Premiere von "Tuner" am 20. Mai 2026

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Getty Images Valerie Perrine, Dustin Hoffman und Anne Byrne bei der Premiere von "Lenny" in Cannes, Mai 1975

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