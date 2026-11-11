Mckenna Grace ehrt Katniss' mit "Tribute von Panem"-Kleid

Mckenna Grace (20) sorgt am Abend des 10. November bei einem Fan-Event zu "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" im AMC Century City in Los Angeles für Aufsehen. Die Schauspielerin erscheint in einer Neuauflage der ikonischen Feuer-Gala-Robe, die Jennifer Lawrence (36) als Katniss Everdeen in "Die Tribute von Panem – Catching Fire" trug. Entworfen hat das Kleid diesmal das italienische Modelabel Elisabetta Franchi. Damit ehrt Mckenna erneut Jennifer und deren berühmte "Hunger Games"-Figur. Für Mckenna ist es nicht die erste Verbeugung vor ihrer Vorgängerin: Schon bei anderen Terminen der Pressetour setzte sie mit ihrer Garderobe auf deutliche Anspielungen auf Katniss. Zu dem Termin brachte die Schauspielerin gleich mehrere Kollegen aus dem Cast mit. Lange müssen sich Fans der Reihe nicht mehr gedulden: Am 20. November startet der neue Film in den Kinos.

Neben Mckenna kamen auch Joseph Zada (21), Jhaleil Swaby, Kelvin Harrison Jr. (32), Iris Apatow (24), Molly McCann und Percy Daggs IV zu dem Fanscreening. Regisseur Francis Lawrence (55) und Produzentin Nina Jacobson lassen sich die Veranstaltung ebenfalls nicht entgehen. Im neuen Film spielt Mckenna die Rolle von Maysilee Donner, während Joseph in der Hauptrolle als junger Haymitch Abernathy zu sehen ist. Für Mckenna war der Feuer-Look nicht die erste Hommage an die bekannte Heldin. Schon bei früheren Presseterminen hatte sie mit ihren Outfits auf Jennifer und Katniss angespielt, unter anderem bei einem Auftritt in Madrid. Nun führt sie diese modische Linie mit der neu entworfenen Feuer-Robe fort. So steht bei dem Termin nicht nur das Ensemble des kommenden Films im Mittelpunkt: Auch die optische Verbindung zu den früheren "Hunger Games"-Teilen ist durch Mckennas Kleid deutlich zu erkennen.

In "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" steht der 16-jährige Haymitch Abernathy aus Distrikt 12 im Zentrum. Die Handlung setzt bei seiner Auslosung für die 50. Hungerspiele ein. Diese werden als zweites Jubel-Jubiläum ausgetragen und schicken doppelt so viele Tribute wie üblich in die Arena. Dort schließt sich Haymitch überraschend mit Maysilee zusammen. Gemeinsam treten die beiden einer Gruppe bei, die sich gegen die Kontrolle des Kapitols unter Präsident Snow auflehnt. Haymitch versucht dabei, die grausamen Spiele von innen heraus zu Fall zu bringen. Damit setzt er Entwicklungen in Gang, die Panem später grundlegend verändern. Mit ihren wiederholten Katniss-Looks schlägt Mckenna während der Pressetour also eine sichtbare Brücke zwischen ihrer neuen Rolle und der Figur, die Jennifer in den früheren Filmen gespielt hat. Für viele Fans ist das eine Verbindung zwischen der alten und der neuen Panem-Generation.

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Getty Images Mckenna Grace beim Fan-Event zu "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in Los Angeles

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Getty Images Mckenna Grace besucht das Fan-Event zu "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in Los Angeles

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