Lola Weippert hat Rechtsstreit wegen ihrer Berliner Wohnung

Lola Weippert (30) ist derzeit alles andere als gut auf ihre frühere Hausverwaltung zu sprechen. Die Moderatorin steckt in einem Rechtsstreit rund um ihre Berliner Wohnung, die sie inzwischen aufgegeben hat. In ihrem Podcast "Schön Laut" schilderte sie nun ausführlich, wie alles seinen Anfang nahm. Noch bevor Lola ihren Mietvertrag kündigte, hatte sie bei der Hausverwaltung nachgefragt, ob sie eine Nachmieterin vorschlagen dürfe. Zunächst habe man ihr diese Möglichkeit in Aussicht gestellt. Eine verbindliche Zusage wollte die Verwaltung allerdings erst nach Eingang der Kündigung geben. Kaum hatte Lola diese eingereicht, folgte laut ihrer Schilderung die Ernüchterung: Ihre Wunschkandidatin bekam eine Absage. Die Hausverwaltung hatte angeblich schon jemand anderen für die Wohnung gefunden. Damit nicht genug: Nach eigenen Angaben zahlte Lola außerdem mehr als 100 Euro für eine Vorabnahme. So wollte sie noch vor der eigentlichen Übergabe Klarheit darüber bekommen, in welchem Zustand sie die Räume zurückgeben muss.

Besonders die Art der Kommunikation stößt der Moderatorin sauer auf. Lola zufolge lief der gesamte Austausch mit der Verwaltung ausschließlich per E-Mail ab. Um ein Telefonat habe sie zwar gebeten, dieses sei ihr jedoch nicht ermöglicht worden. Die Nachrichten, die sie erhielt, beschreibt sie in ihrer Instagram-Story als "kryptisch" und "seltsam". Trotzdem nahm sie den kostenpflichtigen Vorabnahmetermin wahr. Sie hoffte, dort verbindliche Informationen von der Hausverwaltung darüber zu erhalten, welche Anforderungen bei der Wohnungsübergabe auf sie zukommen würden. Dabei betont Lola, dass sie die Wohnung damals selbst ohne Übergabeprotokoll und mit ungestrichenen Wänden übernommen habe. Den damaligen Zustand habe sie akzeptiert, weil es ihr vor allem darum gegangen sei, überhaupt eine Wohnung zu bekommen. Die Storysequenz endet zunächst genau in dem Moment, in dem sie am Tag der Vorabnahme die Tür öffnet.

Der Abschied aus Berlin ist für Lola Teil einer größeren persönlichen Veränderung. Bereits vor rund vier Monaten hatte die Moderatorin ihre Wohnung in der Hauptstadt gekündigt. Gleichzeitig verkündete sie damals, dass sie sich auf Ibiza nach einem neuen Zuhause umsehen wolle. Innerhalb der darauffolgenden drei Monate wollte sie auf der spanischen Insel fündig werden. Während ihr Leben also längst in Richtung Mittelmeer steuert, beschäftigt sie nun die Abwicklung ihres alten Mietverhältnisses in Berlin. Bei dem Konflikt mit der Hausverwaltung geht es ausschließlich um Lolas ehemalige Wohnung in Berlin. Wie die Angelegenheit ausgeht, ist derzeit noch nicht abzusehen. Auch die genauen Ereignisse bei der Vorabnahme hat sie bislang nicht näher geschildert. Was sie an dem vereinbarten Termin hinter der Wohnungstür erwartete und ob sich ihre Sorgen bewahrheiteten, bleibt somit vorerst offen.

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