Anna-Maria Ferchichi wirft die Bilder von ihren Kindern weg

Wohin mit all den Kunstwerken? Eine Followerin wollte von Anna-Maria Ferchichi (44) wissen, ob sie dafür einen Tipp hat. Die achtfache Mama gab in ihrer Instagram-Story daraufhin einen ehrlichen Einblick in ihren Alltag. Leicht ist die Antwort für sie nicht, aber eine feste Gewohnheit gibt es durchaus: Jedes selbst gemalte Blatt ihrer Kinder landet zunächst bei ihr. Den Grund erklärt sie so: "Schwierig, sie sind jedes Mal so stolz, darum nehme ich alles mit nach Hause." Statt Bilder gleich auszusortieren, bringt sie deshalb lieber den kompletten Stapel mit.

Zu Hause beginnt dann die Auslese. Was es in die Topriege schafft, bekommt einen Ehrenplatz: "Die schönsten Bilder hängen wir an ihre Zimmertür, die restlichen stopfe ich in eine Kommode." Das Möbelstück dient damit als Zwischenlager. Die Auswahl der Lieblingsstücke übernimmt dabei Anna-Maria selbst. Für die dauerhafte Aufbewahrung ist dieses Versteck aber nicht gedacht, denn die Zeit arbeitet gegen die Zeichnungen. Anna-Maria beschreibt das Ende der Reise ohne Umschweife: "Nach ein paar Wochen schmeiße ich sie dann weg." Ein ausgeklügeltes Archiv für jedes einzelne Bild gibt es bei ihr also nicht. Stattdessen sorgt ein einfacher Dreischritt aus Aufhängen, Verstauen und Entsorgen dafür, dass sich nicht zu viel Papier ansammelt.

Hinter dem Aussortieren steckt eine Überzeugung, die Anna-Maria nicht nur auf Gemaltes anwendet. Auch bei Fotos setzt sie auf Auswahl statt auf Menge: "Finde nicht, man muss alles aufheben. Genauso mit Fotos. Lieber weniger, dafür schön, als x Fotos, die sich eh keiner mehr anguckt." Für sie zählt also die Qualität der Erinnerungsstücke, nicht deren Menge. Ganz abgeschlossen ist das Thema für sie trotzdem nicht. Zum Schluss reichte sie die Frage an ihre Community weiter und wollte wissen: "Wie handhabt ihr die Flut an Gemälden eurer Kinder?"

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Imago Anna-Maria Ferchichi beim 30 Jahre RTL Exclusiv-Jubiläumsevent in Hamburg

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und ihre Kinder

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