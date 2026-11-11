Trotz Urteil: Netflix entfernt Russell-Brand-Special nicht

Russell Brand (51) hat eine langjährige Haftstrafe erhalten – und dennoch hält Netflix an seinem Comedyspecial "Russell Brand: Re:Birth" fest. Wie Deadline berichtet, beriet der Streamingdienst intern intensiv über den weiteren Umgang mit dem Werk und entschied letztlich, dass die Produktion weiterhin auf der Plattform abrufbar bleibt. Anlass für diese Beratungen war das konkrete Strafmaß, das gegen den Comedian verkündet wurde und ihn für zehn Jahre und sechs Monate hinter Gitter bringt. Das 2018 erschienene Netflix-Original wurde vor Livepublikum im Londoner Hackney Empire aufgezeichnet. Ganz ohne Konsequenzen bleibt die Verurteilung für die Show allerdings nicht, denn Netflix beendet die aktive Vermarktung des Specials komplett. In den personalisierten Empfehlungen der Abonnenten taucht die Show nicht mehr auf, und selbst bei einer direkten Namenssuche nach dem Briten erscheint der Titel nicht mehr in den Resultaten.

Völlig unauffindbar ist "Russell Brand: Re:Birth" auf dem Streamingportal jedoch nicht. Wer in der Suchmaske den allgemeinen Begriff "britische Stand-up-Comedy" eingibt, findet die Produktion nach wie vor. Netflix begründet diesen Schritt mit der Eigenverantwortung des Publikums: "Wir räumen der Auswahl und Kontrolle unserer Mitglieder Priorität ein: der Freiheit, zu sehen, was, wie und wann sie wollen, wobei Empfehlungen und Bewertungen ihnen bei diesen Entscheidungen helfen." Das Unternehmen setzt die Hürden für die Löschung bereits veröffentlichter Inhalte traditionell extrem hoch an, wie sich in der Vergangenheit schon bei umstrittenen Programmen von Dave Chappelle (53) und Jimmy Carr zeigte. In dem betroffenen Special spricht der Komiker unter anderem offen über sein Intimleben, die Wartezeit auf das erste gemeinsame Kind mit seiner Frau Laura sowie die Geburt der Tochter.

Das Strafmaß folgt auf einen Schuldspruch durch eine Jury, die den Schauspieler wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe auf mehrere Frauen im Zeitraum zwischen 2004 und 2009 schuldig sprach. Das Southwark Crown Court in London verhängte daraufhin die zehnjährige Haftstrafe plus sechs Monate, obwohl der Brite sämtliche Vorwürfe vehement bestritten und auf nicht schuldig plädiert hatte. Richter Bennathan fand bei der Urteilsverkündung unmissverständliche Worte und brandmarkte den Prominenten als "sexuellen Räuber". Wie Deadline berichtet, erklärte der Richter außerdem, Russells Berühmtheit habe ihn lange Zeit geschützt. Dieser Schutzschild sei erst zerbrochen, als Recherchen von Channel 4 und der Zeitung The Times die Missstände im Jahr 2023 an die Öffentlichkeit brachten.

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Getty Images Russell Brand moderiert die MTV Video Music Awards am 13. September 2009 in der Radio City Music Hall in New York

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Getty Images Russell Brand bei seiner Ankunft vor Gericht in London, Oktober 2026

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