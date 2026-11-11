Viertes Kind? Anne Wünsche packt über Familienplanung aus

Anne Wünsche (35) zieht bei ihrer Familienplanung einen klaren Schlussstrich. Die dreifache Mutter will kein viertes Kind mehr bekommen. In einer aktuellen Instagram-Story beantwortet sie die Frage nach einem möglichen vierten Baby unmissverständlich. "Ich will definitiv keine Kinder mehr. Ich möchte nicht mehr. Ich möchte meine Gebärmutter entfernen lassen", erklärt die 35-Jährige dort offen. Damit steht für Anne fest, dass sie weder noch einmal schwanger werden noch erneut in den Alltag mit einem Baby starten möchte. Ihre Worte lassen keinen Raum für Zweifel: Ihre Familie ist für Anne mit ihren drei Kindern also komplett. Sie sieht für sich keinen Grund, an diesem Plan etwas zu ändern, und denkt sogar über einen medizinischen Eingriff nach, um ihre Entscheidung dauerhaft festzulegen.

Diese Haltung würde für Anne Wünsche auch bei der Wahl eines künftigen Partners eine wichtige Rolle spielen. Sie fürchtet nämlich, einen Mann kennenzulernen, der sich unbedingt eigene Kinder wünscht. Ein solcher Wunsch könnte schon in der Kennenlernphase zu einem entscheidenden Konflikt führen. "Das ist meine größte Angst, dass es daran scheitern könnte", gibt Anne zu. Trotzdem will sie nicht von ihrer Linie abweichen. "Aber dann denke ich mir: Mit Kindern gehört dieser Mann nicht zu mir", stellt der Realitystar klar. Für sie käme ein Partner mit festem Kinderwunsch demnach nicht infrage. Dafür nennt sie auch einen ganz persönlichen Grund: Ihre drei Kinder stammen aus unterschiedlichen Beziehungen. Auch deshalb könne sie sich nicht vorstellen, "ein viertes Kind von einem vierten Mann zu bekommen". Selbst die Sorge vor möglichen Schwierigkeiten bei der Partnersuche ändert somit nichts an ihrer Entscheidung.

Anne ist dreifache Mutter und war unter anderem mit Henning Merten (36) liiert. Zuletzt sorgte allerdings nicht ihre eigene Beziehungsgeschichte für Gesprächsstoff: Auf Instagram äußerte sie sich zu Trennungsgerüchten um Henning und dessen Ehefrau Denise Merten (36). Das Paar hatte ein Liebes-Aus zu diesem Zeitpunkt nicht bestätigt. Anne zeigte sich skeptisch, ob die öffentlich wahrgenommenen Anzeichen tatsächlich für das Ende der Ehe standen. Stattdessen brachte sie die Möglichkeit ins Spiel, dass hinter den Spekulationen eine Aktion für mehr Aufmerksamkeit stecken könnte. Außerdem stellte sie die Vermutung auf, dass das Ehepaar womöglich bei der Realityshow Prominent getrennt mitmachen könnte. Beweise für ihre Theorie lieferte Anne allerdings nicht. Henning und Denise äußerten sich zu ihren Aussagen nicht.

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Imago Anne Wünsche bei einer Geburtstagsfeier im Ballhaus Berlin am 10.08.2026

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, Juli 2026

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