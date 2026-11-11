"Strings oder Tangas?": Rumer Willis reagiert auf Fanfrage

Wer Rumer Willis (38) eine intime Frage stellt, bekommt eine ehrliche Antwort. In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower von der Schauspielerin wissen, ob sie eher zu G-Strings oder zu Tangas greift. Ihre Wahl fiel erfrischend unspektakulär aus: Weder noch. Für Rumer zählt vor allem der Tragekomfort, und so antwortete sie trocken: "Omaschlüpfer, Bro". Zu ihrem Geständnis lieferte die Tochter von Hollywoodstar Bruce Willis (71) ein Selfie aus dem Auto. Darauf lächelt sie entspannt, trägt eine gemusterte Bluse, viel Goldschmuck und eine große schwarze Sonnenbrille.

Bei der Unterwäschefrage blieb es nicht. Rumer beantwortete noch etliche weitere Nachrichten ihrer Community und zeigte dabei Humor, aber auch Nähe. Ein Fan suchte nach einem Song, der garantiert gute Laune macht. Ihr Tipp: "Pink Pony Club" von Chappell Roan (28). Dazu gab es ein albernes Selfie, aufgenommen offenbar mitten im Haarstyling. Ernster wurde es, als eine Followerin sie als Mutter lobte und erzählte, dass sie für ihre 16 Monate alte Tochter ebenfalls eine solch tolle Mama sein möchte. Rumer reagierte gerührt: "Vielen Dank, es ist ein absolutes Privileg, ihre Mutter zu sein. Ich bin so dankbar. Herzlichen Glückwunsch zu deinem süßen Mädchen."

Am 18. April 2023 wurde Louetta Isley Thomas Willis (3) geboren, ihr Vater ist Rumers Ex Derek Richard Thomas. Das Ende der Beziehung kommentierte die Schauspielerin im November 2025 bei Instagram so: "Nein, ich bin alleinerziehend und wir kümmern uns gemeinsam als Eltern um sie. Ich bin so dankbar für Lou. Sie ist das Beste in meinem Leben, und ich bin für immer dankbar, dass ich in dieser Beziehung die Zeit hatte, durch die sie in mein Leben kommen konnte." Mittlerweile liegen die beiden im Clinch ums Sorgerecht. Laut Gerichtsunterlagen liegt der Großteil der Betreuung bei Rumer. Derek durfte seine Tochter zunächst nur unter Aufsicht sehen. Per Eilantrag wollte Rumer erreichen, dass dies so bleibt und Übernachtungen vorerst entfallen. Rumer wirft ihrem Ex vor, bestehende Betreuungsauflagen wiederholt missachtet und das Wohlergehen der dreijährigen Louetta gefährdet zu haben.

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Getty Images Rumer Willis im Mai 2024

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Getty Images Scout LaRue Willis, Tallulah Willis, Demi Moore und Rumer Willis auf einer Fimpremiere 2024

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