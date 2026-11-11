"Kommst du mit?": Will Kevin mit Julia "Promihof" verlassen?

Kevin Njie (30) fragt Julia Römmelt (32) nach einer emotionalen Aussprache, ob sie mit ihm den Promihof verlassen würde. Der Sportler hatte Julia unter vier Augen auf Aussagen angesprochen, die ihn geärgert hatten. Doch das Gespräch wurde schnell persönlich: Julia fühlte sich von ihm erneut verletzt und brach in Tränen aus. Kevin wirkte sichtlich getroffen und brachte plötzlich einen möglichen Auszug ins Spiel. "Kommst du mit?", fragte er das Model in der Show. Wie Julia darauf reagiert, bleibt vorerst offen.

Auslöser für die Aussprache war eine Bemerkung, die Julia gegenüber Vanessa Brahimi gemacht haben soll. Sie habe Vanessa erzählt, dass Kevin sie viel hübscher finde. Kevin empfand das als unfair und sagte, er könne sich an seine eigenen Worte nicht mehr erinnern. Außerdem argumentierte er, dass in einer Realityshow andere Regeln gelten würden als im echten Leben. Julia widersprach: Für sie gelten vor der Kamera dieselben Werte wie im Alltag. "Du hättest es auch nicht gefeiert, wenn ich mit einem anderen Boy vor dir rumgeleckt hätte", hielt sie Kevin vor.

Im Gespräch erklärte Julia auch, warum ihr sein Verhalten so nahegeht. Kevin habe sie schon vor einem Jahr verletzt. Sie habe gehofft, dass er sich seitdem weiterentwickelt habe. Auf dem "Promihof" habe sie jedoch den Eindruck gewonnen, dass er sich kaum verändert habe. Dadurch sei die Enttäuschung von damals wieder hochgekommen. Ob Kevins Vorschlag, gemeinsam auszuziehen, für Julia überhaupt infrage kommt, bleibt nach der Aussprache offen. "Der Promihof" – neue Folgen donnerstags ab 22:15 Uhr bei RTL ZWEI und bereits sieben Tage vorab auf RTL+.

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RTLZWEI Julia Römmelt und Kevin Njie in der dritten "Promihof"-Folge

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RTLZWEI Julia Römmelt weint beim Gespräch mit Kevin Njie

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