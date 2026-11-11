30 Jahre nach "Romeo + Julia": Das machen die Stars heute

Vor 30 Jahren kam Baz Luhrmanns (64) "William Shakespeares Romeo + Julia" in die Kinos. Für einige Mitglieder des Ensembles wurde der Film zum Sprungbrett für eine internationale Karriere. So gelang Leonardo DiCaprio (52) etwa direkt nach seiner Rolle als Romeo der endgültige Durchbruch. Bereits 1997 stand er an der Seite von Kate Winslet (51) für Titanic vor der Kamera und wurde zum weltweiten Frauenschwarm. Heute gehört der gebürtige Kalifornier zu den erfolgreichsten Schauspielern Hollywoods. Darüber hinaus arbeitet er inzwischen als Filmproduzent und setzt sich seit vielen Jahren für den Umweltschutz ein. Auch für seine Filmpartnerin Claire Danes (47) war das Liebesdrama ein Meilenstein: Als Julia spielte sie ihre erste Kinohauptrolle und schaffte den internationalen Durchbruch. Später war die Schauspielerin unter anderem in "Terminator 3: Rebellion der Maschinen" und "Die Familie Stone – Verloben verboten!" zu sehen. Außerdem spielte sie viele Jahre in der mehrfach preisgekrönten Serie "Homeland" mit.

Doch nicht nur die beiden Hauptdarsteller legten nach dem Film erfolgreiche Karrieren hin. Auch mehrere Nebendarsteller machten sich in Hollywood einen Namen. Harold Perrineau, der damals Romeos Freund Mercutio spielte, war lange in der Serie "Lost" zu sehen und wirkte in "Matrix Reloaded" mit. Seit 2022 gehört er zudem zur Besetzung der Serie "From". John Leguizamo verkörperte Julias hitzköpfigen Cousin Tybalt. Er war schon vor dem Liebesdrama ein gefragter Darsteller und stand auch danach regelmäßig vor der Kamera. In diesem Jahr war er in Die Odyssee zu sehen. Paul Rudd (57) stand als Dave Paris, der Julia heiraten sollte, dagegen noch ganz am Anfang seiner Laufbahn. Inzwischen arbeitet er als Schauspieler, Drehbuchautor und Produzent. Bekannt wurde er vor allem durch "Clueless – Was sonst!", "Ant-Man", weitere Marvel-Produktionen und "Ghostbusters: Legacy". Miriam Margolyes (85) spielte Julias treue Amme. Viele Zuschauer kennen sie heute vor allem als Professor Sprout aus den Harry Potter-Filmen. Darüber hinaus war sie in zahlreichen weiteren Film- und TV-Produktionen zu sehen und arbeitete als Synchronsprecherin.

Ein Ensemblemitglied kann das Jubiläum nicht mehr miterleben: Pete Postlethwaite, der als Pater Laurence die heimliche Liebe von Romeo und Julia unterstützt, starb 2011 an den Folgen einer Krebserkrankung. Der britische Schauspieler stand zum Zeitpunkt des Filmes bereits rund 20 Jahre vor der Kamera. Danach setzte er seine Karriere unter anderem mit Rollen in "Das Omen" und "Inception" fort. Auch drei Jahrzehnte nach dem Kinostart ist der Film noch präsent: Bei "William Shakespeare's Romeo + Juliet Film in Concert" wird der komplette Streifen auf einer großen Leinwand gezeigt. Die Handlung bleibt dabei unverändert und auch die Originaldialoge sind zu hören. Rockmusiker, ein Orchester, Sänger, elektronische Klänge und ein DJ begleiten den Soundtrack live. Die Weltpremiere fand am 29. September im ausverkauften Sydney Opera House statt. Im November startet die Welttournee nun in Großbritannien. Weitere Termine in Europa und Nordamerika sowie mehrere Shows in Australien im Mai 2027 sind bereits geplant.

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United Archives GmbH Claire Danes und Leonardo DiCaprio in "Romeo + Juliet"

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Getty Images Claire Danes bei der "Homeland"-Premiere 2020

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