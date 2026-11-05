Paco bei "Love Island VIP" zurück: Marla wird wieder schwach

Paco Herb (31) ist zurück in der Villa von Love Island VIP und bringt Unruhe ins Liebesparadies. Vor allem Marla Slengards Emotionen sind komplett durcheinander. Schon bei der Begrüßung ist sie durch den Wind und läuft kurzerhand davon. Die gelernte Friseurin hält erst einmal Abstand zu ihrem früheren Flirt. Lange bleibt es nicht bei der Zurückhaltung. Später schaltet Marla in den Flirtmodus und stellt ihren Mitstreitern eine vielsagende Frage: "Ist es wichtiger, dass wir heute Abend Spaß haben oder dass wir den Männern treu sind?" Patrick Papachristodoulou hat darauf eine trockene Antwort parat: "Boah, Marla. Wenn du schon am Überlegen bist, dann ist es eh egal." Denn eigentlich ist sie mit Tim Kühnel (29) vercoupelt.

Auch Paco bleibt Marlas Interesse nicht verborgen. Im Einzelinterview gibt er selbstbewusst zu Protokoll: "Marla könnte sich an mir verbrennen. Es ist schon spicy." Marla überhäuft ihn mit Komplimenten und stellt fest, dass er besser rieche als Tim. Aber damit nicht genug: Sie bietet Paco einen neuen Haarschnitt an und flüstert ihm zweideutig zu: "Sag einfach Bescheid, ich bin dann für dich da." Als Paco frech mit "Ohne Bezahlung" kontert, hält sich Marla ein Hintertürchen offen: "Das überlege ich mir dann noch mal." Später machen es sich die beiden am Pool gemütlich, wo sie eng miteinander kuscheln. Marla krault Paco liebevoll den Kopf.

Bei den übrigen Bewohnern kommt Marlas kontroverses Verhalten weniger gut an. Eva Benetatou (34) kann angesichts des Couples mit Tim nur den Kopf schütteln. "Marla ist mir echt ein Rätsel. Das ist schon krass. Jetzt ist so der Punkt gekommen, wo sie Tim kein Futter geben sollte und sich etwas zurückhalten sollte", erklärt sie in der Show. Sogar Marlas Freundin Henna Urrehman findet deutliche Worte: "Ich finde das scheiße von Marla." Bei einem Spiel setzt Marla dem Chaos schließlich das i-Tüpfelchen auf. Sie verteilt unter anderem gleich mehrere Küsse auf Pacos Körper. Tim bekommt davon bisher nichts mit, denn er ist in der Casa Amor. Dort muss er einer großen Versuchung widerstehen: seiner Wunschkandidatin Hanna Weig (30).

"Love Island VIP" ist immer mittwochs um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+ zu sehen.

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RTLZWEI Marla Slengard und Paco Herb in "Love Island VIP"

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RTLZWEI Marla Slengard und Paco Herb in "Love Island VIP"

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