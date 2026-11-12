Inka Bause verspürt BsF-Druck: RTL reagiert auf ihre Worte

Inka Bause (57) denkt trotz der angespannten Lage in der Fernsehbranche nicht daran, Bauer sucht Frau den Rücken zu kehren. Im Gespräch mit t-online erklärte die Moderatorin nun, warum ein Abschied für sie derzeit nicht infrage kommt. Dabei denkt sie vor allem an die Menschen, die hinter den Kulissen an der beliebten Kuppelshow arbeiten. "Jetzt zu gehen, würde sich wie Verrat und grenzenloser Egoismus anfühlen", stellte sie klar. Auch RTL meldete sich nach Inkas kritischen Äußerungen zu Wort und betonte den anhaltenden Erfolg des Formats. "'Bauer sucht Frau' gehört seit mehr als 20 Jahren zu den beliebtesten und erfolgreichsten Marken von RTL. Wir freuen uns sehr über die anhaltend große Resonanz und Beliebtheit des Formats", erklärte der Sender. Tatsächlich schalteten zum Start der 22. Staffel am Montagabend 3,12 Millionen Menschen ein. Lediglich ein ZDF-Fernsehfilm erreichte zur Primetime mit 3,52 Millionen Zuschauern eine höhere Reichweite.

Auch bei den jüngeren Zuschauern konnte "Bauer sucht Frau" zum Staffelauftakt punkten: Mit einem Marktanteil von 15,9 Prozent in der jungen Zielgruppe feierte die Kuppelshow laut RTL den "besten Staffelstart seit 2020". Doch die guten Quoten allein geben Inka Bause offenbar keine Sicherheit. "Die Welt verändert sich gerade rasant. Überall gibt es Einsparungen, Kündigungswellen und bei uns mehr Quotendruck. Inzwischen sind die Einnahmen eines Formats mindestens so wichtig wie die Reichweite", erklärte sie im Interview. Selbst eine etablierte Sendung wie "Bauer sucht Frau" sei deshalb etwas, "um das man kämpfen muss". Ihre Sorgen kommen nicht von ungefähr: RTL hatte in den vergangenen Monaten einen Stellenabbau angekündigt, von dem mehr als 1.000 Beschäftigte betroffen sein sollen. Eine Sendersprecherin bestätigte die schwierige Lage: "Die Medienbranche befindet sich in einem grundlegenden Wandel, den auch RTL aktiv gestaltet."

Besonders die möglichen Auswirkungen ihres Abschieds auf das Team hinter "Bauer sucht Frau" bereiten Inka Bause Sorgen. "Wenn man hört, dass Menschen ihre Arbeit verlieren, denkt man natürlich darüber nach, was das mit einem Team, einer Redaktion, einer Produktionsfirma macht, wenn ich – der Kopf des Ganzen – sage: Ich höre auf", erklärte die Moderatorin gegenüber t-online. Deshalb möchte sie der Kuppelshow noch einige Jahre erhalten bleiben, auch wenn sie sich eine weitere Zusammenarbeit über acht Jahre hinaus nicht mehr vorstellen kann. Einen generellen Abschied vom Fernsehen mit 60 Jahren schließt die Sängerin allerdings aus. Bis dahin bleibt ihr ohnehin noch etwas Zeit, denn zunächst steht ihr nächster Geburtstag vor der Tür: Am 21. November wird Inka 58 Jahre alt.

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RTL / Stefan Gregorowius Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Staffel 22, 2026

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RTL / Pascal Bünning Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

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