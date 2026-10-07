Michael Douglas erinnert sich an Gespräch mit Rob Reiner

In seinen neuen Memoiren "One Helluva Ride" blickt Michael Douglas (82) auf Gespräche zurück, die ihm bis heute in Erinnerung geblieben sind: Mit seinem langjährigen Freund Rob Reiner (†78) teilte er die Sorge um den eigenen Nachwuchs. Beide Männer vertrauten einander an, dass ihre Söhne mit schweren Drogenproblemen zu kämpfen hatten. Die Los Angeles Times veröffentlichte am Montag einen Auszug aus dem Buch, in dem der Schauspieler schreibt: "Wir hatten beide Söhne mit ernsthaften Drogenproblemen, und wir waren beide zeitweise mit unserem Latein am Ende." Der Austausch mit dem Regisseur habe ihm in den schwierigsten Phasen geholfen.

Die Gespräche seien emotional, aber vor allem auch tröstlich gewesen, erinnert sich Michael in dem von der Los Angeles Times veröffentlichten Auszug. "Es war ein herzzerreißendes Geständnis für uns", heißt es in seinem Buch. Zugleich zeigt sich der Hollywoodstar überzeugt, dass die beiden "einander in den schweren Zeiten ein gewisses Maß an Trost spendeten". Sein Sohn Cameron Douglas (47) rang jahrelang mit seiner Sucht und saß wegen Drogendelikten sieben Jahre in einem US-Bundesgefängnis. Nach dem gewaltsamen Tod von Rob und seiner Ehefrau Michele Reiner am 14. Dezember 2025 bekommen diese vertraulichen Unterhaltungen zwischen den beiden Freunden eine besonders tragische Bedeutung. Rob und Michele wurden in ihrem Haus im Stadtteil Brentwood in Los Angeles tot aufgefunden. Ihr Sohn Nick Reiner (33) wurde noch am selben Tag festgenommen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seine Eltern erstochen zu haben – er plädierte in allen Anklagepunkten auf nicht schuldig.

Dass das Verhältnis von Rob und seinem Sohn belastet war, ist allerdings nichts Neues. Die Familie sprach mehrfach offen über Nicks Kampf mit Substanzmissbrauch. 2015 arbeiteten Rob und Nick sogar gemeinsam an dem Film "Being Charlie", der auf Nicks eigenen Erfahrungen basierte. Rob sagte damals in einem Interview mit der Los Angeles Times: "Wir hätten auf unseren Sohn hören sollen, als er uns sagte, dass die Behandlungen nicht funktionierten." Michele ergänzte: "Wir haben ihnen geglaubt, als sie meinten, [Nick] würde lügen und uns manipulieren."

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Collage: Getty Images, Imago Michael Douglas und Rob Reiner Collage

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Getty Images Cameron Douglas und Michael Douglas

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