Dreier auf dem Promihof? Kevin Njie stellt pikante Frage

Kevin Njie (30) macht auf dem Promihof einen pikanten Scherz über sein Liebesdreieck mit Vanessa Brahimi und Julia Römmelt (32). Nach der Safetychallenge spricht der Realitystar mit Fabian Hesdahl darüber, wie es mit den beiden Frauen weitergehen könnte. Mit einem breiten Grinsen fragt er: "Glaubst du, es ist frech, wenn ich nach einem Dreier frag'?" Fabian muss lachen und meint, dass er an der Frage nichts auszusetzen hätte. Kevin spricht die Idee in der Szene nur bei Fabian an. Kurz darauf wird Kevin allerdings ernst. Ihn beschäftigt, ob er sich weiter auf Vanessa einlassen oder sich wieder Julia zuwenden soll.

"Die Frage ist, ob ich bei Vanessa bleibe oder einen Switch mache", sagt Kevin zu Fabian. Sollte er sich für Julia entscheiden, wäre das Kapitel mit Vanessa für ihn offenbar abgeschlossen. "Wenn ich jetzt einen Switch mache, dann war's das", stellt er klar. Eine Annäherung an Julia sieht er damit als Schritt, den er nicht einfach rückgängig machen könnte. Für welche der beiden Frauen er sich entscheidet, lässt Kevin in dem Gespräch offen.

Zuvor war Julia bei einer Aussprache mit Kevin in Tränen ausgebrochen. In diesem Gespräch hatte der Sportler sie sogar gefragt, ob sie mit ihm den Hof verlassen würde. Im Gespräch mit Fabian bleibt Kevin dabei, dass er sich aus seiner Sicht nichts habe zuschulden kommen lassen. Trotzdem tue es ihm leid, dass Julia so weinen musste. Fabian stellt sich auf die Seite seines Mitstreiters und findet, dass die anderen Beteiligten die Situation überdramatisieren. Für Kevin bleibt die Frage offen, wie es mit Vanessa und Julia weitergeht. "Der Promihof" – neue Folgen donnerstags ab 22:15 Uhr bei RTL ZWEI und bereits sieben Tage vorab auf RTL+.

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RTLZWEI Kevin Njie, "Der Promihof"-Teilnehmer 2026

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RTLZWEI Fabian Hesdahl und Kevin Njie bei "Der Promihof"

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