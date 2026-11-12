Nach Ehe-Aus droht Lee Andrews Katies Verehrer mit Prügel

Lee Andrews hat dem Influencer Big Stacks nach einem Instagram-Video mit Katie Price (48) öffentlich gedroht. Wie The Sun berichtet, hatte Big Stacks mehrere Aufnahmen mit dem ehemaligen Glamourmodel geteilt, die bei verschiedenen Veranstaltungen entstanden waren. In dem Clip deutete er an, dass er Interesse an Katie habe. Lee meldete sich daraufhin in der Kommentarspalte zu Wort. Obwohl die Beziehung seit September vorbei ist, bezeichnete er Katie weiterhin als seine Frau und forderte den Influencer auf, sich zurückzuziehen. "Dieser Typ wird fertiggemacht, wenn er so weitermacht", schrieb er. Ob Big Stacks darauf reagiert hat, ist bislang nicht bekannt.

In einem weiteren Kommentar legte Lee nach: "Idiot. Such dir ein Leben. Kumpel, ehrlich, das muss doch ein Scherz sein, Bruder ... Zieh dich jetzt zurück, das ist meine Frau. Hör auf, dich lustig zu machen, und sei ein Mann." Auch Katies früherer Partner Charles Drury wurde auf den Schlagabtausch aufmerksam. Er reagierte auf Lees Kommentar mit mehreren lachenden Emojis. Katie selbst hat sich zu dem Streit bislang nicht geäußert.

Katie und Lee hatten sich in Dubai das Jawort gegeben. Nach nur acht Monaten Ehe beendete die fünffache Mutter im September die Beziehung. Lee soll seine Sicht auf die gemeinsame Zeit in einer geplanten Sky-Dokumentation schildern. Laut einem TV-Insider steht das Projekt noch ganz am Anfang. Dem Bericht zufolge sollen auch Katie und mehrere frühere Partnerinnen von Lee vor der Kamera zu Wort kommen. Wann die Dreharbeiten beginnen und die Doku zu sehen sein wird, ist bislang offen.

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews, Ex von Katie Price

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Instagram / bigstackshardestmann Big Stacks teilt Aufnahmen von Katie Price und ihm im November 2026

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