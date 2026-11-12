Joshis Worte über Laura sorgen bei "The Power" für Eklat

Bei The Power kracht es gewaltig zwischen Laura Peuker (26) und Joshua Adjei Gyamfi. Bei einem gemeinsamen Abend lässt Delta die sechs verbliebenen Kandidaten wissen, was die Teilnehmer hinter dem Rücken der anderen über sie gesagt haben. Während einige Enthüllungen für Gelächter sorgen, wird es bei der letzten Aussage plötzlich ernst: Joshi soll hinter Lauras Rücken angekündigt haben, erst ihr Vertrauen gewinnen und es danach brechen zu wollen. Für die Influencerin ist diese Enthüllung ein harter Schlag. Im Laufe der Staffel waren sich die beiden nämlich sehr nahegekommen und hatten jeden Abend miteinander gekuschelt. Zudem hatte Joshi ihr das Gefühl gegeben, dass er sie mag und gemeinsam mit ihr im Finale stehen möchte. Laura wirft ihm nun vor, die körperliche Nähe, die sie zugelassen hat, für sein Spiel benutzt zu haben. In der Show findet sie dafür deutliche Worte: "Körperliche Nähe auszunutzen, wenn du sogar noch weißt, dass ich einiges durchgemacht habe und dir das offen und ehrlich sage, um mich dann im Endeffekt rauskicken. Ekelhaft, muss ich sagen, ekelhaft. Wirklich ekelhaft."

Zunächst weist Joshi die Vorwürfe von sich, obwohl er sich gegenüber Lou Savage tatsächlich entsprechend geäußert hatte. Erst später räumt er ein, nach außen hin nur auf cool gemacht und die gemeinsame Zeit mit Laura in Wirklichkeit genossen zu haben. Die Realitydarstellerin möchte davon zunächst nichts mehr wissen: "Ich habe meine Augen geöffnet in dem Moment. Joshi ist nicht so ein feiner Kerl, wie er immer tut." Doch Joshi gibt nicht auf und versucht, sich bei ihr zu entschuldigen. Dafür bastelt er gemeinsam mit Marc Terenzi (48) kurzerhand eine Rose aus Alufolie. Bei ihrem anschließenden Gespräch erklärt er Laura, dass er mit seiner Aussage lediglich lässig wirken wollte, und bezeichnet sich selbst als "Möchtegern-Frozen-Boy". Außerdem versichert er Laura, dass er sie wirklich mag. Schließlich nimmt sie seine Entschuldigung an und findet auch die selbst gebastelte Rose süß. Obwohl sich die beiden zum Abschluss umarmen, stellt Laura jedoch klar: Mit der Flirterei ist es vorbei.

Im klärenden Gespräch erklärt Laura dem Kandidaten auch, weshalb seine Worte bei ihr alte Wunden aufgerissen haben. Bereits zu Beginn hatte sie ihm anvertraut, seit sieben Monaten mit niemandem mehr gekuschelt zu haben und in früheren Beziehungen stark verletzt worden zu sein. Ihre Angst davor, dass jemand ihr Vertrauen missbraucht, kommt nicht von ungefähr. In der "The Power"-Villa hatte sie Joey Heindle (33) von einem Ex-Freund erzählt, der ihr mehrfach heimlich Abführmittel ins Essen gemischt haben soll, damit sie schlank und sportlich bleibe. Umso größer war für Laura der Schritt, sich Joshi überhaupt körperlich anzunähern.

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Collage: Instagram / joshua.gyamfii, Instagram / laura__pkr Collage: Joshua Adjei Gyamfi und Laura Peuker

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Imago Marc Eric Terenzi zum Prozessbeginn im Hamburger Haus der Gerichte

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