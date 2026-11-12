Dianas Nichten stehen William bei Gala ohne Kate zur Seite

Bei den Tusk Conservation Awards 2026 präsentierte sich Prinz William (44) im festlichen Gala-Look – allerdings ohne seine Ehefrau an seiner Seite. Prinzessin Kate (44) blieb dem feierlichen Abend, der ganz dem Artenschutz gewidmet war, fern. Stattdessen erschien der Prinz von Wales solo in einem eleganten schwarzen Smoking. Ganz ohne familiären Rückhalt musste der britische Thronfolger den Abend aber nicht verbringen: Auch Lady Eliza Spencer (34) und Lady Amelia Spencer, die Nichten von Prinzessin Diana (†36), gehörten zu den Gästen der Preisverleihung. Zusammen mit ihrem Cousin sorgten die beiden Schwestern für einen besonderen Familienmoment. Für William war es dabei kein gewöhnlicher Termin. Als Schirmherr der Organisation Tusk spielte er an diesem Abend eine zentrale Rolle. Er ehrte engagierte Naturschützer aus Afrika, die sich mit großem Einsatz für bedrohte Tierarten und ihre Lebensräume starkmachen.

Noch vor der eigentlichen Preisverleihung richtete William das Wort an die Gäste. In seiner Ansprache würdigte der Royal die Verdienste der Preisträger im Artenschutz, bezeichnete sie als wichtige Vorbilder und hob ihren unermüdlichen Einsatz für die Natur hervor. Genau darin liegt auch der Kern der Tusk Awards: Der Preis soll bislang wenig bekannte Naturschützer ins Rampenlicht rücken und ihren Projekten zu größerer Sichtbarkeit verhelfen. Gleichzeitig soll ihre Arbeit unterstützt werden, die oft mit großen Herausforderungen verbunden ist. Insgesamt gibt es drei Auszeichnungen. Neben dem Tusk Award for Conservation in Africa und dem Tusk Wildlife Ranger Award wird auch ein Preis vergeben, der Williams Namen trägt: der Prince William Award for Conservation in Africa. Zu den weiteren Gästen zählten mehrere bekannte Gesichter. So waren etwa Emma Thynn (40), Marquise von Bath, der Komiker John Bishop und Deborah Meaden aus der Sendung "Dragons' Den" vor Ort.

Die Anwesenheit von Lady Eliza und Lady Amelia verlieh der Gala zudem eine familiäre Atmosphäre. Als Nichten von Williams verstorbener Mutter Prinzessin Diana sind die beiden seine Cousinen. Unterstützung aus den eigenen Reihen ist bei den Tusk Awards für den Prinzen allerdings keine Seltenheit: In den vergangenen Jahren begleiteten ihn bereits unter anderem Prinzessin Kate sowie seine Cousine Zara Tindall (45) zu dem Event. In diesem Jahr lief William, der als Kind einen ungewöhnlichen Berufswunsch hatte, dagegen ohne seine Ehefrau über den roten Teppich. Mit der Wohltätigkeitsorganisation Tusk ist der Vater von drei Kindern bereits seit vielen Jahren eng verbunden. Als Schirmherr setzt er sich für die Ziele der Organisation ein. Dabei stehen vor allem der Schutz der Natur und der Erhalt bedrohter Tierarten in Afrika im Mittelpunkt. Die jährliche Preisverleihung gehört zu den Terminen, bei denen der Thronfolger sein Engagement für den Artenschutz öffentlich zeigt.

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Getty Images Prinz William bei den Tusk Conservation Awards 2026

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Imago Lady Amelia Spencer und Lady Eliza Spencer bei den Tusk Conservation Awards 2026

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