RTL überrascht mit Samstagspremiere für "Punkt 12"

Das gab es bei Punkt 12 noch nie! Nach mehr als 30 Jahren Sendungsgeschichte läuft das RTL-Mittagsmagazin erstmals an einem Samstag. Wie RTL jetzt bekannt gab, dürfen sich die Zuschauer am 28. November auf die Sonderausgabe "Punkt 12 Spezial - Wir freuen uns auf Weihnachten" freuen. Ab 12 Uhr führt Katja Burkard (61) durch die knapp dreistündige Sendung, die bis 14:45 Uhr sowohl im Fernsehen als auch im Livestream bei RTL+ zu sehen sein wird. Für die besondere Premiere bekommt die Moderatorin prominente Unterstützung. Neben Starkoch Johann Lafer (69) werden auch Sänger Alexander Klaws (43) und Moderatorin Rebecca Mir (34) im Studio erwartet. Gemeinsam wollen sie die Zuschauer auf die bevorstehende Weihnachtszeit einstimmen. Dabei soll es allerdings nicht nur besinnlich zugehen: Johann wird auch auf ein besonders schwieriges Jahr zurückblicken.

Für Johann Lafer dürften die vergangenen Monate besonders belastend gewesen sein. Der Starkoch ist an Krebs erkrankt und möchte in der Sondersendung offen über diese schwierige Zeit sprechen. Neben den persönlichen Einblicken soll aber auch die Vorfreude auf Weihnachten nicht zu kurz kommen. So dürfen sich die Zuschauer auf festliche Rezeptideen und Geschenktipps freuen, während Alexander für die musikalische Unterhaltung sorgt. Rebecca stellt sich unterdessen einer besonderen Herausforderung: Im Rahmen des traditionellen RTL-Spendenmarathons wagt sich die Moderatorin an eine Achterbahnchallenge. Ob die ungewöhnliche Samstagsausgabe von "Punkt 12" eine einmalige Aktion bleibt oder RTL sein Mittagsmagazin künftig häufiger am Wochenende zeigen möchte, ist bislang nicht bekannt.

Seit mehr als drei Jahrzehnten ist "Punkt 12" im RTL-Programm. Bislang wurde das Mittagsmagazin allerdings ausschließlich von Montag bis Freitag live aus dem Kölner Stadtteil Deutz ausgestrahlt. Auch die prominenten Gäste des Weihnachtsspecials sind den Zuschauern längst vertraut. Alexander feierte 2003 als Sieger der ersten DSDS-Staffel seinen Durchbruch, während Rebecca Mir durch ihre Teilnahme an Germany's Next Topmodel bekannt wurde und inzwischen das Promimagazin "Exclusiv" moderiert. Statt der üblichen Wiederholungen von Gerichtsshows setzt der Sender samstags zur Mittagszeit erstmals auf sein Livemagazin. Bei der Konkurrenz gibt es ein ähnliches Angebot bereits: Sat.1 zeigt sein "Frühstücksfernsehen" inzwischen auch samstags.

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RTL Katja Burkard im "Punkt 12"-Studio

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Imago Rebecca Mir beim Raffaello Summer Day in Düsseldorf, 25. Juni 2025

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