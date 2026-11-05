Wegen seiner Outfits angefeindet: Bill Kaulitz kontert Hass

Bill Kaulitz (37) lässt sich von homophoben Hasskommentaren zu seinen freizügigen Bühnenoutfits offenbar nicht einschüchtern. In der neuesten Folge des Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" berichtet der Tokio-Hotel-Sänger seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (37) von den abfälligen Reaktionen, die er unter Beiträgen zu seinen Looks entdeckt hat. Auslöser sind vor allem seine freizügigen Bühnenoutfits. Einige Nutzer stören sich daran, dass der Musiker bei seinen Auftritten viel Haut zeigt. Andere zweifeln an, dass er ein gutes Vorbild für Kinder und Jugendliche ist, und greifen ihn wegen seiner Sexualität an. Auch seine bevorstehende Moderation der ZDF-Show Wetten, dass..? wird dabei zum Anlass für Beleidigungen genommen. Beeindrucken lässt sich der Sänger davon allerdings kaum – ganz im Gegenteil. Statt sich von den Anfeindungen zurückzuziehen, spricht Bill öffentlich darüber und macht deutlich, dass er sich weder seinen Kleidungsstil noch seinen künftigen Fernsehjob schlechtreden lassen will.

Im Gespräch mit seinem Bruder las Bill gleich mehrere der Nachrichten vor. Darunter befinden sich Aussagen wie "Das ist ja ekelhaft" und die Frage: "Was soll die Jugend denken und die Kinder, die aufwachsen?" Noch deutlicher wurde ein Verfasser, der Bills künftige Aufgabe im Fernsehen mit einer homophoben Beleidigung verband: "Und so eine Schwuchtel moderiert dann 'Wetten, dass'." Seine Reaktion fällt jedoch alles andere als eingeschüchtert aus. "Das freut mich ja schon fast", erklärt Bill mit Blick darauf, dass die betreffende Person ihn künftig tatsächlich als Moderator der traditionsreichen Show sehen wird. Für den Absender der Beleidigung hatte er außerdem eine klare Ansage parat, die er ihm am liebsten direkt entgegnen würde: "Genau, und du kannst nichts dagegen tun, du dummes Arschloch." Damit kontert Bill die Attacke ebenso scharf, wie sie gegen ihn gerichtet wurde.

Mit seiner Reaktion verteidigt Bill aber nicht nur seinen eigenen Kleidungsstil. Der Musiker verteidigt vielmehr grundsätzlich die Freiheit, selbst über das eigene Aussehen und die eigene Kleidung zu bestimmen. An alle, die anderen Vorschriften zu ihrem Auftreten machen wollen, richtete er im Podcast eine unmissverständliche Botschaft: "Lass doch die Leute tragen, was sie wollen." Damit macht der Sänger deutlich, dass er sich von den abwertenden Reaktionen nicht zu weniger freizügigen Looks bewegen lassen möchte. Dass genau diese Kritiker ihn schon bald zusätzlich als Gastgeber von "Wetten, dass..?" auf dem Bildschirm sehen werden, bereitet ihm nach eigener Aussage sogar ein wenig Freude. Die gehässigen Kommentare werden für ihn damit eher zum Ansporn als zum Grund, sein Auftreten zu verändern. Auffällige Looks gehören für Bill schon seit den Anfängen von Tokio Hotel dazu. Mit extravaganten Frisuren, Make-up und ausgefallener Mode prägte er bereits als Teenager das Image der Band. Auch mit seinem Privatleben geht der Musiker offen um: In seiner Autobiografie "Career Suicide" sprach er 2021 ausführlich über seine Sexualität und seine Erfahrungen in der Liebe.

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Getty Images Bill Kaulitz bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall, London

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Getty Images Bill Kaulitz, August 2023

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