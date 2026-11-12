James Stewarts Tochter enthüllt Grund für sein Karriereaus

James Stewart (†89) hat sich in der Zeit vor seinem Tod nicht ohne Grund aus dem Filmgeschäft zurückgezogen. Wie seine Tochter Kelly Stewart-Harcourt nun im Gespräch mit Entertainment Weekly schilderte, steckte hinter dem Karriereaus der Hollywoodlegende ein gesundheitliches Problem, über das bislang nicht viel bekannt war: Ihr Vater habe zunehmend unter Hörverlust gelitten. Und genau dadurch sei ihm die Arbeit am Set immer schwerer gefallen. Der Schauspieler, der unter anderem durch den Klassiker "Ist das Leben nicht schön?" weltberühmt wurde, habe damals nur noch sehr schlecht hören können. Darum habe er keinen großen Gefallen an neuen Rollen gefunden. Sein letzter Filmauftritt datiert auf das Jahr 1991, allerdings nicht vor der Kamera. In dem animierten Kinderfilm "Feivel, der Mauswanderer im Wilden Westen" lieh er einer Figur seine Stimme. Sechs Jahre später, im Jahr 1997, starb der Hollywoodstar im Alter von 89 Jahren.

Im Gespräch erinnerte sich Kelly an die letzten Berufsjahre ihres Vaters. "Er wurde langsamer. Und was ihn wirklich belastete, war, dass er nichts hören konnte. Er hörte sehr schlecht", schilderte sie. Auch wenn es schon Hörgeräte gab, so waren diese nicht für ein Filmset geeignet. "Damals waren die Hörgeräte solche riesigen Plastikdinger, deshalb konnte er sie am Set nicht tragen", erklärte Kelly. Zeitgleich habe der Schauspieler keine Sonderbehandlung einfordern wollen, nur damit er am Set alles verstehen konnte. "Und so konnte er nichts hören, und er wollte keine besondere Aufmerksamkeit, damit er hören konnte. Deshalb glaube ich, dass die Schwerhörigkeit es für ihn weniger attraktiv machte, eine Rolle anzunehmen", verriet sie im Interview. Für den Filmstar war das Hörproblem nach Einschätzung seiner Tochter damit ein entscheidender Grund, sich aus der Filmwelt zurückzuziehen.

James' Leben wurde auch verfilmt. Das neue Biopic "Jimmy" erzählt von einem wichtigen Abschnitt im Leben des Schauspielers. KJ Apa (29) spielt ihn in der Zeit zwischen seinem Oscar als bester Hauptdarsteller für "Die Nacht vor der Hochzeit" im Jahr 1941, seinem Militärdienst im Zweiten Weltkrieg und seiner Rückkehr. Der Film ist am 6. November 2026 in den USA angelaufen, eine Veröffentlichung oder ein genauer Termin für Deutschland wurde bisher noch nicht bekannt gegeben. James' Tochter sei zunächst skeptisch gewesen, ihren Vater von einem anderen Schauspieler verkörpert zu sehen. KJs Leistung habe sie aber letztlich überzeugt. "Ich war begeistert, denn das Problem bei jemandem, der Dad spielt, war, dass man nicht zwei Stunden dasitzen und sich eine Jimmy-Stewart-Imitation anhören möchte", erklärte sie ihre Bedenken. Eine bessere Besetzung für die Rolle könne sie sich nach eigener Aussage nicht vorstellen. Dass KJ Apa die Rolle nun übernommen hat, ist nicht selbstverständlich. Denn vor Kurzem packte der Riverdale-Star aus, dass er eine Zeit lang seine gesamte Schauspielkarriere infrage gestellt habe. Was dafür der Auslöser war, verriet er im Podcast "Wildmen" von Dylan Sprouse (34) und Brendan Columbus.

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Imago Schauspieler James Stewart, 1954

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Imago James Stewart in "Ist das Leben nicht schön?", 1946

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