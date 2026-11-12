Oha: Graham Norton nennt seine gefloppte Show "desaströs"

Graham Norton (63) spricht ein schonungsloses Urteil über sein eigenes Realityformat. Der Moderator bezeichnete "The Neighbourhood" in seinem Podcast "Wanging On with Graham Norton and Maria McErlane" als "katastrophal". Auslöser für die harte Bilanz war ein Gespräch über eine mögliche Teilnahme an "Celebrity Traitors". "Ich kann nicht, weil ich letztes Jahr meine große, katastrophale ITV-Show gemacht habe", gab Graham scherzhaft zu. Seine Podcastkollegin wollte diese brutale Einschätzung jedoch nicht so stehen lassen und widersprach ihm. Die Sendung sei ihrer Meinung nach keineswegs eine derartige Katastrophe gewesen. Doch der Comedian beharrte auf seinem Urteil: "Das war sie wirklich." Das Realityformat war im August nach nur einer Staffel eingestellt worden. Grund waren schwache Einschaltquoten und fehlende positive Reaktionen auf das neue Format.

Auch mit einem weiteren Kommentar machte Graham deutlich, wie ernüchternd "The Neighbourhood" für ihn anscheinend verlief. Im Podcast erklärte er, das Format sei zwar "nicht die größte Katastrophe, die ITV je hatte". Allerdings sei die Sendung dies zumindest "für eine Minute" gewesen. Welche andere Produktion des Senders für ihn eine größere Blamage war, behielt Graham für sich. Die Zuschauerzahlen zeigen jedoch, warum er so schonungslos über sein Projekt spricht. Anfänglich schalteten noch 1,2 Millionen Menschen ein. Doch schon bei der dritten Folge waren davon nur noch 500.000 übrig. ITV änderte daraufhin noch während der laufenden Ausstrahlung seine Strategie. Die weiteren Episoden erschienen gesammelt auf dem Streamingdienst ITVX. Im linearen Programm wurde die Realityshow außerdem von ihrem prominenten Sendeplatz um 21 Uhr verdrängt. Stattdessen lief sie auf ITV1 erst um 22:45 Uhr nach den Abendnachrichten. Im August teilte der Sender schließlich mit, dass es keine zweite Staffel geben werde.

Für Graham war "The Neighbourhood" das erste eigene Realityprojekt. Nach einer kostspieligen Werbekampagne sollte ihm das Format eine große Rolle im ITV-Abendprogramm sichern. In der Sendung traten echte Familien in diversen Spielen gegeneinander an. Die beliebteste Familie hatte die Chance auf ein Preisgeld von 250.000 Pfund. ITV-Unterhaltungschef Joe Mace ordnete die Produktion beim Edinburgh TV Festival später als Experiment ein, das nicht wie erhofft verlief. Der Sender habe daraus mitgenommen, dass sein Publikum vor allem schnelle und aktuelle Realityformate wie Love Island und Big Brother haben wolle. Doch nicht nur mit seiner eigenen Show war Graham hart ins Gericht gegangen. Auch Schönheitsoperationen hatten in seinem Podcast bereits für bissige Kommentare gesorgt.

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Imago Graham Norton bei der ITV Palooza, 2025

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Imago Prinz William lacht im Gespräch mit Graham Norton bei einem Auftritt in dessen BBC-Show

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