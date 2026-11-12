Nick Cannons Chat mit sechs Kindsmüttern läuft aus dem Ruder

Mit einem Experiment hat sich Nick Cannon (46) gewaltig übernommen: Der Entertainer wollte sämtliche Mütter seiner Kinder – Mariah Carey (57), Brittany Bell (39), Abby De La Rosa, Alyssa Scott, Bre Tiesi (35) und LaNisha Cole – in einem gemeinsamen Gruppenchat versammeln. Zusammen haben die sechs Frauen zwölf Kinder mit ihm. Im Podcast "On Par with Maury Povich" räumte Nick nun ein, dass die Idee schnell kippte. Der Austausch sei derart chaotisch geworden, dass er sich nicht lange halten ließ. "Ich habe es versucht. Es ist aus dem Ruder gelaufen. Zu wild fürs Fernsehen", sagte er augenzwinkernd. Sein Fazit fällt klar aus: "Sie alle gemeinsam in einen Gruppenchat zu stecken? Nicht die beste Idee." Was in dem Chat konkret geschrieben wurde, behielt der Rapper für sich.

Wie gut sich die heutigen und früheren Partnerinnen des Musikers überhaupt verstehen, wollte Maury Povich im Gespräch wissen. Nick antwortete zunächst mit einer Gegenfrage: "Wie definierst du miteinander auskommen?" Danach wurde er konkreter: Man begegne sich höflich und mit Respekt, doch jede der Frauen lebe ihr eigenes Leben, weitgehend losgelöst von den anderen. Mit Abby und Bre führt der Entertainer aktuell eine offene Beziehung, während er sich mit Mariah, Brittany, Alyssa und LaNisha die Erziehung der Kinder teilt. Tiefere Einblicke in sein ungewöhnliches Familienleben verspricht eine Netflix-Dokuserie, die er angekündigt hat. Sie soll im Winter starten und die komplizierte Dynamik hinter den Kulissen zeigen.

Abby, mit der Nick drei Kinder hat, sieht die Lage genauso. Schon vor rund sieben Monaten erzählte sie, dass die sechs Mütter nicht miteinander in Kontakt stünden und jeweils ihren eigenen Weg gingen. Auch Bre hat sich in diesem Familienmodell klare Regeln gesetzt. Im Oktober verriet die Mutter des vierjährigen Legendary Love im Podcast "Lip Service", wo ihre persönliche Grenze verläuft: Bekommt Nick noch ein weiteres Kind, verlässt sie ihn. Auch eine eigene zweite Schwangerschaft schloss sie aus. "Nie wieder, niemals. Das kommt nicht infrage. Für mich bleibt es bei einem Kind", stellte die Realitydarstellerin unmissverständlich klar.

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Getty Images Nick Cannon, Comedian

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Getty Images Nick Cannon und Brittany Bell mit ihren Kindern bei der Pemiere von "Vaiana 2"

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