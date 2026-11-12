Jon Gosselin würde seine Töchter wohl nicht mehr erkennen

Jon Gosselin ist den meisten seiner acht Kinder seit über zehn Jahren entfremdet. Besonders seine ältesten Töchter Mady Gosselin und Cara Gosselin hat der frühere "Jon & Kate Plus 8"-Star schon ewig nicht mehr gesehen. Im Podcast "Legally Goff" verriet Jon nun, wie groß die Distanz inzwischen sei: Obwohl er Fotos von den Zwillingen besitze, würde er sie auf der Straße vermutlich nicht einmal erkennen. Durch die jahrelange Funkstille verpasste der Realitystar zudem zahlreiche wichtige Momente im Leben seiner Kinder. Weder bei diversen Schul- und Studienabschlüssen noch bei Abschlussbällen durfte er demnach dabei sein. "Ich wurde von all diesen Dingen ausgeschlossen", erklärte Jon. Die Funkstille fing laut seiner Aussage an, als die Kinder ungefähr 13 Jahre alt waren. Seitdem sei er kaum noch an ihrem Alltag beteiligt.

Zu Mady und Cara fehlen Jon Gosselin nach eigener Darstellung selbst ganz wichtige Informationen. "Ich weiß nichts über meine Zwillinge, ob sie Freunde oder Freundinnen haben, was jetzt ihre Lieblingsfarbe ist oder ob sie Auto fahren. Ich weiß nichts", gab er zu. Dabei sei er zuvor ein äußerst aktiver Vater gewesen, ehe er plötzlich aus dem Leben seiner Kinder verschwunden sei. Für die Entfremdung macht Jon sowohl seine Ex-Frau Kate Gosselin als auch den Sender TLC verantwortlich. So hätten Kate und der Sender bei den Kindern das Bild vermittelt, Jon sei kein guter Mensch und wolle sie nicht sehen. Bitter sei für ihn außerdem, dass auch unter den Geschwistern große Distanz herrsche. Besonders Collin Gosselin werde laut Jon von mehreren seiner Brüder und Schwestern gemieden. Dies bezeichnete der TV-Star als "herzzerreißend". Er selbst habe ein enges Verhältnis zu seinen eigenen Geschwistern und spreche mehrmals am Tag mit ihnen.

Jon Gosselin und Kate Gosselin haben acht gemeinsame Kinder: die Zwillinge Mady und Cara sowie die im Mai 2004 geborenen Sechslinge Alexis Gosselin, Hannah Gosselin, Aaden Gosselin, Collin Gosselin, Leah Gosselin und Joel Gosselin. Seit der Trennung der Eltern zerbrachen nicht nur mehrere Beziehungen zwischen Jon und den Kindern. Auch Collin verlor den Kontakt zu einem Teil seiner Geschwister. In seinen Memoiren "In the Shadow of Eight: Surviving the Reality of My Childhood" erhebt er schwere Misshandlungsvorwürfe gegenüber seiner Mutter. Jon stellte sich öffentlich hinter ihn und setzte Kate sogar mit Ruby Franke gleich, die wegen schweren Kindesmissbrauchs verurteilt wurde. Außerdem lässt er nach eigener Aussage mögliche rechtliche Schritte gegen seine Ex-Frau prüfen. Kate weist die Anschuldigungen zurück; gerichtlich bestätigt sind sie bislang nicht.

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Imago Jon Gosselin im September 2025

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Getty Images Bei der Discovery-TCA-Tour 2019 in Pasadena spricht eine Person auf der TLC-Bühne

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