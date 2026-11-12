Jason Stathams "Mutiny" stürmt die Prime-Video-Charts

Jason Statham (59) darf sich über einen überraschenden Erfolg freuen: Anfang November schaffte es sein neuer Actionthriller "Mutiny" in die Liste der beliebtesten Topseller bei Prime Video. Wie Kino.de berichtet, ist das besonders bemerkenswert, weil Abonnenten den Film aktuell nicht ohne zusätzliche Kosten streamen können. Wer den Streifen sehen möchte, muss ihn digital kaufen oder leihen. Trotzdem scheint die Produktion beim Publikum gut anzukommen. Auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes erreicht "Mutiny" bei den Zuschauern eine Zustimmung von 85 Prozent. Die Kritiker zeigen sich mit 50 Prozent hingegen deutlich verhaltener. In dem Actionfilm spielt Jason den ehemaligen Kommandosoldaten Cole Reed, der zuvor bei den britischen Royal Marines gedient hat. Inzwischen arbeitet er als Sicherheitsmann für einen Milliardär. Als dieser ermordet wird, gerät Cole plötzlich selbst unter Verdacht.

Wer sich für den Thriller entscheidet, bekommt vor allem eines geboten: jede Menge Action. Schießereien, knallharte Nahkämpfe und ein Einzelkämpfer, der es mit einer Übermacht aufnehmen muss, prägen die Handlung. Ein Teil des Geschehens spielt außerdem an Bord eines Frachtschiffs. Auch einige Kritiker heben die Actionszenen positiv hervor. Besonders die brutalen Zweikämpfe und die einfallsreiche Verwendung alltäglicher Gegenstände als Waffen kommen gut an. Auf Rotten Tomatoes äußern sich auch die Zuschauer begeistert. "Der Film hat richtig Spaß gemacht. Wie die meisten Jason-Statham-Filme bietet er packende Action und Nervenkitzel pur. Für dieses Genre reicht das völlig aus, um einen guten Film zu machen", schreibt ein Nutzer. Ein anderer schwärmt: "'Mutiny' war fantastisch! Jason Statham war wie immer phänomenal – wirklich gut!" Wann der Film ohne zusätzliche Kosten im Prime-Video-Abo verfügbar sein wird, steht bislang nicht fest. Laut Kino.de könnte es frühestens 2027 so weit sein.

Der aktuelle Erfolg im Streaming folgt auf einen eher durchwachsenen Kinostart in den USA. An seinem ersten Wochenende spielte "Mutiny" dort rund 6,7 Millionen Euro ein und schaffte es damit lediglich auf den sechsten Platz der Kinocharts. Zusätzlich sorgte eine folgenschwere Panne für Schlagzeilen: Rund um den US-Kinostart stellte Prime Video den Film versehentlich für knapp zwei Stunden in voller Länge online. Dabei sollte der Thriller zu diesem Zeitpunkt eigentlich regulär in den Kinos anlaufen. Innerhalb dieses kurzen Zeitfensters wurden hochwertige Raubkopien erstellt, die anschließend im Internet verbreitet wurden. Nun wird der Actionfilm ausgerechnet auf derselben Plattform als kostenpflichtiger Topseller geführt. Für Jason, der unter anderem durch die "Transporter"-Reihe und das Fast & Furious-Franchise bekannt ist, ergibt sich damit ein Erfolg auf Umwegen.

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Getty Images Jason Statham bei der Premiere von "The Gentlemen" in London am Theatre Royal Drury Lane, März 2024

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Getty Images Jason Statham bei der UK-Premiere von "Shelter" im Cineworld Leicester Square in London, 20. Januar 2026

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