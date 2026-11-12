Nach Trennung von Katie Price: Lee Andrews sucht Dates

Lee Andrews scheint nach der Trennung von Katie Price (48) wieder offen für neue Bekanntschaften zu sein. Am Freitagabend wandte er sich in seiner Instagram-Story an seine Follower und forderte sie auf, ihm private Nachrichten zu schicken, wenn sie sich mit ihm verabreden möchten. Dabei markierte er die Promi-Dating-App Raya. Seinen Aufruf begründete er mit dem angeblichen Verhalten seiner Noch-Ehefrau. Lee warf dem Realitystar vor, sich bei Dating-Apps angemeldet zu haben und dort anderen Männern zu folgen. "Da meine baldige Ex-Frau Dating-Apps beigetreten ist und jetzt irgendwelchen Jungs folgt, finde ich es nur fair, wenn dieser Mann sich an harmlosem Dating versucht. Schreibt mir eine DM, dann komme ich vorbei, habe Spaß, tauche als teuflischer Gentleman auf und bin euer Date. Liebe Grüße, Lee Andrews", schrieb er.

Katie ließ diese Darstellung nicht unkommentiert und meldete sich kurz darauf auf ihrem eigenen Instagram-Account zu Wort. Dabei stellte sie klar, dass sie keine Dating-Apps nutze und derzeit auch kein Interesse daran habe, jemanden Neuen kennenzulernen. "Nur um die Situation klarzustellen: Ich war verheiratet, hatte das Familienleben, und ich dachte, meine letzte Ehe sei echt und mein endgültiges Ziel. Ich habe kein Interesse daran, jemand anderen kennenzulernen, mich auf jemanden einzulassen, jemandem Nachrichten zu schreiben oder irgendwelche Dating-Apps zu nutzen oder auf Dates zu gehen", erklärte sie. Mit ihren Freunden und ihrer Familie sei sie in ihrem eigenen Leben "glücklich und zufrieden", fügte die Britin hinzu. Lee kündigte unterdessen an, sich seine Tattoos entfernen lassen zu wollen. Dazu gehören drei Widmungen an Katie: der Schriftzug "Owned by Katie" auf seinem Rücken sowie ihr Name auf seiner Hand und seinem Oberbauch. Auch ein Porträt von Katies Sohn Harvey möchte er entfernen lassen.

Dem Eheaus waren monatelange Streitigkeiten vorausgegangen. Katie soll die Beziehung schließlich per WhatsApp beendet haben, nachdem sie nach eigenen Angaben genug von Lees Lügen gehabt habe. Unter anderem soll sie herausgefunden haben, dass sich auf seinem Konto lediglich umgerechnet rund 2,55 Euro befanden, obwohl er zuvor behauptet hatte, Millionär zu sein. Noch vor etwa fünf Wochen hatte eine Quelle aus Katies Umfeld in The Mirror erzählt, dass sie sich nach der Trennung bereits nach einem deutlich jüngeren Partner umschaue. Mit ihrem aktuellen Instagram-Statement widersprach Katie dieser Darstellung nun selbst und betonte, weder Dating-Apps zu nutzen noch Interesse an einer neuen Bekanntschaft zu haben.

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews, Ex von Katie Price

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews und Katie Price, Juni 2026

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