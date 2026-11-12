Anni The Duck plant nach Skandal ein 400.000-Euro-Konzert

Streamerin Anni The Duck (29) plant einen Neuanfang, der es in sich hat: Im April 2027 will der Social-Media-Star in der Kölner Lanxess-Arena auftreten – und zwar vor bis zu 20.000 Zuschauern. Wie Bild berichtet, möchte die Influencerin mit dem Konzert ihre schwere Zeit nach dem Skandal von 2024 aufarbeiten. "Es wird eine Multimediashow mit Songs, Videoeinspielern und tänzerischen Sequenzen", erzählt sie dem Blatt und verrät außerdem: "Ich möchte mir durch die Aufarbeitung einen Traum erfüllen. Musik hilft mir, alles zu verarbeiten, deshalb ist es perfekt, das alles miteinander verbinden zu können." Anni rechnet mit Gesamtkosten von deutlich mehr als 400.000 Euro.

Anni gewährt Einblicke in die Kostenaufstellung: "Alleine die Miete für die Arena beträgt 100.000 Euro und das noch ohne Bühne, Licht oder Personal. Dementsprechend werden wir Kosten von weit über 400.000 Euro haben." Die Influencerin wird nicht alleine auf der Bühne stehen. Sie bekommt prominente Unterstützung von Kollegen aus der Szene wie Danergy und Cashisclay. Außerdem will Anni neue Musik vorstellen, die sie unter ihrem Künstlernamen Nysa veröffentlicht. "Ich hoffe, dass ich damit das Vorwürfethema emotional und öffentlich beenden kann. Ich möchte danach den Gedanken haben, dass ich nicht umsonst durch die Hölle gegangen bin und dass es dann sogar ein gutes Ende nimmt", erklärt Anni.

Musik helfe ihr, das Erlebte zu verarbeiten. "Ich werde während der Show große Teile meines unveröffentlichten Albums spielen und Songs, die in den letzten zweieinhalb Jahren entstanden sind. Diese Songs spiegeln meine Geschichte wider und die möchte ich teilen", betont die Content Creatorin. Anni wurde in Deutschland vor mehr als zehn Jahren besonders durch ihre Cosplays bekannt. Sie stellte Charaktere aus Filmen, Serien, Anime oder Videospielen nach – mit aufwendigen Kostümen. Im Mai 2024 änderte sich die Welt der Streamerin aber schlagartig: Damals erhoben ehemalige Freundinnen wie Mowky und Reved (26) Anschuldigungen gegen Anni, unter anderem ging es um Psychoterror und Tierquälerei. In kurzer Zeit verlor sie Werbepartner, Einnahmen und Freunde. Im Frühjahr 2026 nahm sich der YouTuber JayRiddle die Anschuldigungen in einer Videoreihe vor. Vor wenigen Tagen brach auch Mowky ihr Schweigen.

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Getty Images Anni The Duck auf der Deutschland-Premiere von "Garfield – Eine Extra Portion Abenteuer"

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Instagram / annitheduck Anni The Duck im Dezember 2025

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