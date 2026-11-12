Sarah Paulson hat einen haarigen Wunsch an Kim Kardashian

Sarah Paulson (51) hat eine Anregung für Kim Kardashian (46), und die betrifft ein ziemlich behaartes Thema: den viralen Skims-Tanga mit künstlichem Schamhaar. Als die Schauspielerin gemeinsam mit weiteren Mitwirkenden von "All's Fair" bei Capital FM zu Gast war, plauderte sie über das gewagte Kleidungsstück. Dabei stellte sich heraus, dass Sarah es nach wie vor trägt – sie zählt damit zu den bekannten Anhängerinnen des Designs. Ganz makellos findet sie es allerdings nicht. Ihr Wunsch an die Skims-Gründerin: deutlich mehr Fülle. "Du musst ihn nur größer machen", sagte sie augenzwinkernd. Kurz darauf schob sie ihre persönliche Devise hinterher: "Bring den Siebzigerjahrebusch zurück."

Schon beim Verkaufsstart 2025 sorgte der Tanga mit Kunsthaar für Wirbel. Das Teil verbreitete sich rasant im Netz, doch viele Userinnen und User reagierten mit Kopfschütteln oder Spott. Unter dem damaligen Skims-Post sammelten sich skeptische Kommentare: "Ich rufe den Notruf", hieß es da, und jemand fragte: "Wer hat danach gefragt???" Realitystar Bethenny Frankel (56) schaltete sich ebenfalls ein. Laut Page Six nannte sie das Produkt "Clickbait, eine schockierende Marketingidee". Außerdem rätselte die Unternehmerin: "Ich verstehe es wirklich nicht. Wie sah die Forschung und Entwicklung aus? Also, wessen Busch diente als Vorlage? Und können wir uns jetzt nicht einfach selbst einen Busch wachsen lassen?" Sarah ließ sich vom Gegenwind offenbar nicht abschrecken.

Dass Sarah ihren Designwunsch direkt bei Kim loswerden kann, hat einen simplen Grund: Die beiden spielen gemeinsam in "All's Fair". Beim Capital-FM-Termin war außerdem Hollywoodikone Glenn Close (79) dabei, und genau an sie hatte Kim bei einer Skims-Neuheit gedacht. Die Unternehmerin kündigte im Interview ein kommendes Produkt an, das ihrer Ansicht nach "wie gemacht für Glenn" sei. Worum es sich handelt, behielt Kim für sich. Sicher war sie sich aber, dass es bei ihrer Kollegin gut ankommt: "Glenn wird es lieben." Ob Sarahs Wunsch nach einer üppigeren Variante des Tangas erfüllt wird, ließ Kim im Gespräch offen.

Anzeige Anzeige

Imago Sarah Paulson und Kim Kardashian bei der Premiere von "All's Fair" in London am 22. Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Paulson besucht die Lacma Art+Film Gala 2026 im Los Angeles County Museum of Art

Anzeige Anzeige