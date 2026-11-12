Nicola Coughlan brauchte beim Dreh therapeutischen Support

Nicola Coughlan (39) ist bei ihrem neuesten Projekt an ihre Grenzen gestoßen. Während der Dreharbeiten zum Channel-4-Drama "I Am Helen" nahm die Schauspielerin therapeutische Hilfe in Anspruch, wie sie jetzt im Interview mit Grazia erzählte. Die Gespräche hätten ihr geholfen, die Erfahrungen am Set zu verarbeiten, und seien für sie daher besonders wichtig gewesen. In der weitgehend improvisierten Produktion übernimmt Nicola die Rolle der Helen. Ihre langjährige Beziehung zu Steve (Joe Cole) gerät zunehmend in eine Krise. Steve lässt sich immer stärker von der sogenannten Manosphere beeinflussen und entwickelt eine Abhängigkeit von Pornografie. Vor allem die intimen und bedrohlichen Szenen verlangten der Darstellerin mehr ab, als sie zunächst erwartet hatte. Damit sich die beiden Hauptdarsteller bei den improvisierten Sexszenen sicher fühlen konnten, war ein Intimitätskoordinator dabei. Zusätzlich legte das Team schon vor dem Dreh klare persönliche Grenzen fest, wie Daily Mail berichtet. Zu sehen ist das Drama am 16. November auf Channel 4.

Mit ihrer Arbeit an "Bridgerton" war das Projekt kaum zu vergleichen. Dort würden intime Szenen genau geplant und Schritt für Schritt umgesetzt. Bei "I Am Helen" mussten Nicola und Joe dagegen innerhalb eines vorher abgesteckten Rahmens frei spielen. "Wir mussten ziemlich klare Grenzen dafür festlegen, womit wir uns wohlfühlten und womit nicht, und dann hieß es gewissermaßen: 'Los geht's'", beschreibt sie das Vorgehen. In einer frühen intimen Szene legt Steve seine Hände um ihren Hals. Die Szene verdeutlicht, wie wichtig gegenseitiges Einverständnis auch in langjährigen Beziehungen ist. Während der gesamten Dreharbeiten stand Nicola therapeutische Unterstützung zur Verfügung. Zunächst war sie allerdings überzeugt, diese nicht zu benötigen: "Am zweiten Tag dachte ich: 'Mir geht es gut.' Und am vierten Tag hieß es dann: 'Oh nein, das ist tatsächlich sehr belastend.'" Auch Szenen mit vielen Tränen sowie Momente, in denen Steve die Wohnung verwüstet und gegen den Kühlschrank schlägt, gingen ihr nahe: "Logisch weiß man, dass es nicht echt ist, aber das Nervensystem sagt: 'Es ist ziemlich beängstigend, dabei zu sein.' Ich war ausgelaugt, und mit einem Therapeuten zu sprechen, war unverzichtbar."

Insgesamt haben die Dreharbeiten Nicola stark zugesetzt. Das schwierige Thema und die großteils improvisierte Arbeitsweise sorgten dafür, dass sie während der gesamten Produktion unter Anspannung stand. Zeitweise hätte sie das Set am liebsten verlassen. Im Mittelpunkt von "I Am Helen" steht ein Paar, das seit fünf Jahren zusammen ist. Steve wird seiner Partnerin gegenüber zunehmend kontrollierend und emotional übergriffig. Das belastet die Beziehung zu Helen immer stärker und bringt sie an den Rand des Zerbrechens, wie Daily Mail berichtet. Nicola blickt mit gemischten Gefühlen auf die Ausstrahlung, da die in der Serie behandelten Themen aktuell besonders kontrovers diskutiert werden. "Es macht mir Angst, dass es sich anfühlt, als würden wir den Bären reizen. Das war nicht die Absicht, aber es ist gerade ein so brisantes Thema", erklärte Nicola gegenüber Grazia. Damit spielt sie auf die anhaltenden Debatten um frauenfeindliche Inhalte in der sogenannten Manosphere an, die in dem Drama eine zentrale Rolle spielen.

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Getty Images Nicola Coughlan bei den Bafta Television Awards am 11. Mai 2025 in der Royal Festival Hall in London

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Netflix / Liam Daniel Nicola Coughlan als Penelope Featherington in "Bridgerton"

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